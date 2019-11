2dehands.be kondigt maatregelen aan tegen fraude ADN

05 november 2019

10u23

Bron: Belga 0 Consument Zoekertjeswebsite 2dehands.be gaat maatregelen nemen om fraude via het platform tegen te gaan. Dat heeft het bedrijf aangekondigd bij ‘De Inspecteur’ op Radio 2.

Alain Buyle van 2dehands.be gaf op de radio toe dat de site meer met fraude te maken kreeg de laatste maanden. “We kunnen dat missen als kiespijn. Het is een kat-en-muisspel, waarbij de fraudeurs ook slimmer en creatiever worden”, zei hij.

Er komen daarom extra maatregelen, kondigde Buyle aan. Zo komt er wellicht nog dit jaar een tweestapsverificatie, waarbij de gebruiker zijn identiteit bij het inloggen moet bevestigen via een persoonlijke code via sms. Daarnaast kondigt 2dehands.be aan dat het volgend jaar een veilig platform zal invoeren om de betaling en verzending te regelen. In Nederland bestaat dat al onder de naam “gelijk oversteken”. Daarbij wordt de betaling vastgehouden tot het pakket is geleverd.