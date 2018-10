26.000 bezoekers op wijnbeurs Megavino jv

21 oktober 2018

16u37

Bron: belga 0 Consument De wijnbeurs Megavino die op 19, 20 en 21 oktober in Brussels Expo liep, is door 26.000 mensen bezocht en heeft daarmee de verwachtingen ingelost. Dat zei CEO Florent Godin.

Godin sprak van een "heel mooie nocturne op vrijdag", met 6 procent meer bezoekers vergeleken met vorig jaar. Voor de tweede keer was een tweede tentoonstellingshal toegevoegd die aan bier en sterke drank gewijd was.

De editie 2018 van de beurs zette de Belgische wijnen en wijngaarden in de schijnwerpers. "België telt ongeveer 50 wijndomeinen, waarvan we twaalf eersteklasproducenten hebben verwelkomd", zei Florent Godin. "We hebben voor de eerste keer de Vlaamse en Franstalige vereniging kunnen bijeenbrengen en het was een succes."

Op de beurs waren ongeveer 120 exposanten aanwezig. "Maar veel van hen zijn grote spelers en hebben nog talrijke exposanten onder hen", legde Godin uit, die het voorbeeld van Delhaize gaf.

Degustatiewedstrijden, animatie, wijnaccessoires, kookdemonstraties, ... de bedoeling was een "ontmoetingsruimte" te creëren om de contacten tussen exposanten en professionele bezoekers te vergemakkelijken.