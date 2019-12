13.700 extra kopers die toch nog voor woonbonus gingen, krijgen gelijk jv

Bron: belga 0 Consument In oktober en november werden een derde meer compromissen getekend. Het gros kan nog op een woonbonus rekenen, zeggen de notarissen. Nog 4.500 dossiers wachten op afhandeling. Notariskantoren kloppen overuren. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

In oktober kondigde de Vlaamse regering de afschaffing aan van de woonbonus. Wie toen naar de raad luisterde om niet meer op de woonbonus te rekenen, blijkt nu de pineut. In oktober en november werden uiteindelijk 53.668 koopovereen­komsten getekend, 34 procent meer dan de 39.963 het jaar voordien. Die stijging is volgens de ­notarisfederatie volledig te verklaren door mensen die nog aanspraak wilden maken op de woonbonus.

En dat zal bij velen alsnog lukken, tegen alle verwachtingen in. "We proberen alle mensen verder te helpen die op de valreep beslist hebben om een huis te kopen", zegt Bart Van Opstal van de notaris­federatie Fednot. "Voor wie in oktober of november kocht, krijgen we het meestal nog rond."

Bij de FOD Financiën, die hypothecaire getuigschriften moet afleveren die bewijzen dat op een woning geen andere hypotheek meer rust, werken de ambtenaren door tussen Kerstmis en Nieuwjaar om alle dossiers te kunnen verwerken. Er liggen vanuit Vlaanderen op dit moment 4.500 dringende dossiers op de stapel.

Ook de banken kregen de voorbije twee maanden heel wat aanvragen voor nieuwe hypotheek­leningen. Bij Belfius werden ruim 50 procent meer kredieten afgesloten, bij BNP Paribas Fortis 37 procent.