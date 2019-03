12,5 miljoen euro boete voor Nike mvdb

25 maart 2019

12u02

Bron: ANP 0 Consument De Europese Commissie legt het Amerikaanse bedrijf Nike een boete op van 12,5 miljoen euro. Volgens EU-commissaris Margrethe Vestager (Mededinging) verbood het bedrijf licentiehouders om producten waar Nike de exclusieve rechten van heeft, zoals spullen van FC Barcelona, in het buitenland of online te verkopen.

“Voetbalfans zijn gek op dingen van hun favoriete club, zoals sjaals en shirts. Nike maakte het voor veel van zijn licentiehouders contractueel onmogelijk om die producten buiten hun land of via internet te verkopen'', aldus Vestager. “Dat leidde tot een geringere keuze en hogere prijzen voor consumenten. Deze praktijken zijn tegen de EU-regels.”



De Europese Commissie opende in juni 2017 een onderzoek naar de rol van Nike als licentiehouder en distributeur voor producten van bekende voetbalclubs of -federaties. Het gaat niet om producten die het bedrijf zelf maakt met het logo van Nike erop maar om spullen voor de clubs die door derden worden gefabriceerd.