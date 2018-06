10 vragen over CNG, het perfecte alternatief voor benzine of diesel Redactie

24 juni 2018

07u56 8 Consument Komt CNG eindelijk van de grond? Het zou tijd worden. Aardgas wordt al veel te lang over het hoofd gezien als alternatief voor diesel en benzine. Onbegrijpelijk. Waarom aardgasrijden verstandiger blijft dan elektrisch en milieuvriendelijker is dan hybride benzinemotoren. En vooral: geen enkele reden waarom CNG ook niet iets voor u zou zijn.

Joost Bolle

Je leest of hoort het wel iedere week in de algemene pers. Hoe alweer de een of andere stad zweert dat er over een paar jaar geen enkele dieselauto meer binnen mag. Hoe er voor ons een groene toekomst ligt met auto’s die rijden op waterstof. En vooral hoe we dringend allemaal elektrisch moeten gaan rijden.

Onlangs legden we nog uit dat de dieselmotor veel te vroeg is verketterd. Voor sommige toepassingen zoals grote auto’s die veel kilometers rijden, blijft die een absolute must. Net zoals we al vaak stelden dat onze maatschappij nog niet klaar is voor de elektrische auto en elektrisch rijden helemaal niet zo groen is als men laat uitschijnen.

Maar vooral: iedereen lijkt te vergeten dat er vandaag al een heel eenvoudige en meteen inzetbare brandstof is die al een gigantisch verschil maakt. Voor het milieu. Voor uw portemonnee. Een oplossing die zich laat samenvatten met drie letters: CNG. Kort voor Compressed Natural Gas. Of eenvoudiger: aardgas. Alleen moet de autowereld en vooral de overheid uit een lethargische slaap gewekt worden. En die oplossing veel meer gaan promoten in plaats van het gebruik van andere brandstoffen zwaar te belasten of te verbieden — Brussel wil vanaf 2030 geen diesel meer binnenlaten, ook geen motor van de nieuwste generatie. Waanzin!

Waarom het onbegrijpelijk is dat er in ons land nog maar 10.000 auto’s op aardgas rijden. Tien vragen en antwoorden over CNG.

Is een CNG-auto niet duurder?

