10 symptomen die erop kunnen wijzen dat je kind ernstig ziek is

28 februari 2018

“Moeten we nu naar de dokter of ben ik overbezorgd?” Elke ouder worstelt wel eens met die vraag. Met kleine kinderen scheelt er namelijk altijd wel iets. Meestal is het niet ernstig, maar wat als…? Deze 10 alarmsignalen zijn geen reden om te panikeren, maar wél om een arts te raadplegen!

1. Een stijve nek

Kan wijzen op: hersenvliesontsteking

Heeft je kind plots erge hoofdpijn en een stijve nek? Vraag het dan om zijn of haar kin naar de borst toe te brengen. Lukt dit niet, dan ga je best meteen naar de dokter.

Extra aandachtspuntjes: overgeven en geen licht kunnen verdragen, rode of paarse puntvormige huiduitslag.

2. Bloed in de ontlasting

Kan wijzen op: darminstulping

Een darminstulping komt vooral voor bij baby’s tot 3 jaar en kan erg gevaarlijk zijn. Typisch zijn de hevige pijnaanvallen van 2 à 3 minuten en bloed of slijm in de stoelgang. Is er sprake van darminstulping, dan moet er geopereerd worden.

Extra aandachtspuntjes: overgeven en bleekheid na een aanval.

3. ‘Ongewone’ buikpijn

Kan wijzen op: blindedarmontsteking

Je kind klaagt over anders-dan-andere buikpijn? Heel plots of heel hevig en in de omgeving van de navel of rechtsonder in de buik? Dan is dat zoveelste koekje misschien toch niet de oorzaak. Blijkt het een ontstoken blindedarm te zijn, dan moet die er zo snel mogelijk uit.

Extra aandachtspuntjes: een blindedarmontsteking komt zelden voor bij kinderen jonger dan 3 jaar.

4. Blauwe plekken op vreemde plaatsen

Kan wijzen op: leukemie

Blauwe plekken zijn meestal onschuldige souvenirs van wilde speelpartijen, maar… een héél zeldzame keer kan er iets meer aan de hand zijn. Vind je meerdere blauwe plekken op ongewone plaatsen (de romp bijvoorbeeld), dan kan dat een teken zijn van leukemie – de vaakst voorkomende kankervorm bij kinderen.

Extra aandachtspuntjes: bloedend tandvlees en regelmatige bloedneuzen.

5. Rode, ringvormige huidvlek

Kan wijzen op: tekenbeet, ziekte van Lyme

Buitenspelen is leuk en gezond. Wees wel op je hoede voor teken, want die kunnen de ziekte van Lyme overbrengen. Een klein rood plekje na een tekenbeet is normaal. Groeit dit uit tot een grote ringvormige vlek, dan is er mogelijk sprake van een besmetting met Lyme.

Extra aandachtspuntjes: beperk het risico op besmetting door de teek zo snel mogelijk én in z’n geheel te verwijderen.

6. Hoge koorts + koude benen

Kan wijzen op: beginnende shock of hersenvliesontsteking

Bij hoge koorts heeft een kind een rood gezicht en voelt het warm aan. Worden voeten en benen plots koud, dan kan dit het begin zijn van een shock of wijzen op hersenvliesontsteking.

Extra aandachtspuntjes: hoofdpijn, nekpijn, verminderde reactie.

7. Huilen zonder tranen

Kan wijzen op: uitdroging

Baby’s en peuters kunnen erg snel uitdrogen wanneer ze last hebben van hevig braken of diarree. Heeft je kindje een droge mond en huilt het ‘droog’, dan wijst dat mogelijk op dehydratatie.

Extra aandachtspuntjes: geen natte luiers en een ingezakte fontanel (bij baby’s). Ook trekt de huid traag terug in vorm als je ze samenknijpt.

8. Blauwe lippen en/of tong

Kan wijzen op: zuurstoftekort

Hevige hoestaanvallen hoeven niet altijd te wijzen op iets ernstigs. Valse kroep kan bijvoorbeeld erge hoestbuien veroorzaken, maar is niet noodzakelijk zorgwekkend. Een blauwe tong of lippen zijn dat echter wél.

Extra aandachtspuntjes: een intrekkende borstkas, kreunen, moeilijk praten.

9. Afwezig, vreemd gedrag

Kan wijzen op: verslechterende toestand

Elke arts zal ouders adviseren om zelfs bij ‘eenvoudige’ infecties het gedrag van je kind als barometer te nemen. Is je kleintje plots opvallend suf en reageert het nauwelijks op prikkels? Dan gaat de toestand achteruit.

Extra aandachtspuntjes: aanhoudende hoge koorts, niet willen drinken.

10. Plotse evenwichtsproblemen

Kan wijzen op: hersenschudding

Is je kind gevallen? Dan houdt het er meestal niet meer dan een onschuldige buil, schaafwond of blauwe plek aan over. Is je kind na de val duizelig of heeft het moeite met evenwicht? Dan kom je er mogelijk niet vanaf met een pleister en een knuffel.

Extra aandachtspuntjes: bewustzijn verliezen na de val, scheel kijken, lichtgevoeligheid en hoofdpijn.

De symptomen in dit artikel zijn louter informatief. Raadpleeg steeds je arts of ga naar de spoeddienst indien je iets ongewoons bij je kind opmerkt.

