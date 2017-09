10.000 euro korting op uw lening? Dan betaalt u misschien 10.000 euro extra aan verzekeringen 08u00

Korting is leuk

Wat zou u kiezen een lening met vaste rente op 25 jaar onderschrijven tegen 2,50% of ze binnenhalen tegen 2,00%, maar dan wel met de toezegging dat u uw loon op een rekening bij de betrokken bank laat storten, een brandverzekering onderschrijft bij de verzekeraar die door de bank wordt aangeduid en hetzelfde doet met uw schuldsaldoverzekeringen?



De meesten zullen geneigd zijn om voor de tweede optie te kiezen. Een halve procent minder rente scheelt al direct een pak geld. Bovendien geeft het een gevoel van goed onderhandeld te hebben. En u heeft toch een bankrekening voor uw loon nodig, net zoals u niet zonder brandverzekering en schuldsaldoverzekering kunt.

Ga niet meteen overstag

Een lening van 135.000 euro op 25 jaar tegen een vaste rente van 2,50% houdt in dat u maandelijks 603,72 euro moet afbetalen. Voor de hele looptijd geeft dat een totaal van 46.115,21 euro aan intresten. Met een halve procent korting en een tarief van 2,00% komt het maandbedrag op 571,01 euro en het totaal bedrag aan intresten over de hele looptijd op 36.304,30 euro te liggen. Dat is 9.810,91 euro minder.



Toch doet u er goed aan niet meteen overstag te gaan. Misschien is het interessanter om die halve procent toch te betalen en uw brandverzekering en schuldsaldoverzekering bij een andere verzekeraar te nemen.



Zo leert een recent onderzoek dat een koppel van 36 en 39 dat in een Argenta-kantoor een lening van 135.000 euro op 25 jaar tegen 2,00% afsloot, voor de hele looptijd van de lening voor zijn schuldsaldoverzekering in totaal 14.851 euro aan premies moet ophoesten, terwijl het slechts 8.049 euro zou hebben uitgeven indien het via de vergelijkingsmodule op Spaargids.be had gekozen voor de goedkoopste aanbieder. De meeruitgave aan premies: 6.802 euro.



En dan spreken we nog maar alleen over de schuldsaldoverzekering en nog niet over de combinatie met de brandverzekering. Mochten we er in dit voorbeeld dus in slagen om een brandverzekering te vinden die 3.009 euro - of omgerekend 120 euro per jaar - goedkoper is dan het tarief van Argenta, dan wordt de halve procent korting meteen overbrugd en doen we extra winst door de korting te laten vallen.



Iedereen moet de berekening voor zich maken. Het tarief voor een schuldsaldo verschilt immers sterk naargelang van de leeftijd, bovendien kan ook de levenswijze - roker of niet - een rol spelen. En ook bij de brandverzekering kunnen de bedragen aanzienlijk verschillen.

Voorwaarden met angels

Niettemin willen we u wijzen op enkele aandachtspunten. Zo biedt ING een korting van 0,75%. U moet dan wel minstens 10 debetverrichtingen per maand doen op al uw rekeningen bij de bank. Verder moet u ofwel beiden een schuldsaldoverzekering voor het hele kredietbedrag onderschrijven, ofwel doet u dat samen voor minstens 100% van het bedrag en neemt u er ook een brandverzekering van ING bij. Voldoet u niet (meer) aan deze voorwaarden, dan stijgt het tarief met 0,75%. Bij een lening op twintig jaar houdt dat in dat ING een ruime marge en een lange tijd heeft om het tarief van haar brandverzekering te verhogen, terwijl u min of meer vastzit.





Lees ook: rente op woonleningen nog steeds op laagste peil





Bij Belfius ligt het geafficheerde voordeeltarief 0,50% lager dan het standaardtarief. U krijgt het als uw inkomsten gedomicilieerd zijn op een rekening bij de bank en u via de bank een brandverzekering en een schuldsaldoverzekering afsluit. Voorts mag uw geleend bedrag niet groter zijn dan 80% van de waarde van de woning.



Bij Argenta ligt het profijttarief eveneens 0,50% lager dan het standaardtarief. Om het te krijgen of te behouden, moet u eveneens uw inkomsten domiciliëren bij de bank en er zijn brandverzekering en schuldsaldoverzekering afsluiten. Wie op maximaal 20 jaar leent, krijgt een extra korting van 0,10%. Op maximaal 15 jaar, stijgt de vermindering zelfs tot 0,20%.



Hoewel de praktijk van het geven van kortingen aan wie de bank iets extra's gunt ruim verspreid is, past niet elke instelling dat toe. Zo geeft Keytrade geen extra intrestvoordeel voor wie zijn schuldsaldoverzekering via de bank zelf afsluit. Elke euro besparing in de zoektocht naar een goedkopere dekking is dan ook pure winst.

Geen verplichte koppeling

Een bank kan u trouwens niet verplichten om de brand- en de schuldsaldoverzekering via haar af te nemen. Dat zou immers koppelverkoop zijn, wat verboden is. De praktijk om een korting te geven voor het geval u dat op vrijwillige basis toch doet, is daarentegen wel toegestaan.



In elk geval blijft het nuttig om zelf even de oefening te maken. Via de vergelijkingsmodule van Spaargids.be kost het opvragen van de goedkoopste aanbiedingen voor schuldsaldo- en brandverzekeringen u nauwelijks enkele minuutjes, terwijl u er honderden of duizenden euro's mee kan besparen.

