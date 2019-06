10.000 Belgen krijgen advies om van bank te veranderen door negatief klimaatrapport jv

03 juni 2019

19u35

Bron: belga 6 Consument Meer dan 10.000 Belgen krijgen het advies om deze maand nog hun geld weg te halen bij de banken ING, BNP Paribas, KBC en Belfius. Reden is dat de vier grootbanken hun beleid onvoldoende in lijn hebben gebracht met het klimaatakkoord van Parijs, zo heeft het actieplatform Move Your Money laten weten.

"De reactie van banken bleef niet uit, maar beperkte zich hoofdzakelijk tot windowdressing", aldus het platform, een initiatief van FairFin, Hart boven Hard, Greenpeace en D'Urgent, in een communiqué.

Via de campagne werden de vier grootbanken aangespoord om hun klimaatbeleid aan te passen. Meer dan 10.000 landgenoten ondertekenden een ultimatum aan de banken. De recente aandeelhoudersvergaderingen waren daarvoor de deadline. Daar moesten resoluties worden goedgekeurd die het beleid van de banken klimaatgerichter maakten.

Om te controleren of de banken al dan niet in lijn zijn met het klimaatakkoord van Parijs, werd hun beleid getoetst aan vijf cruciale voorwaarden. Zo werd gevraagd geen geld te investeren in bedrijven die nieuwe fossiele brandstofreserves aanboren, in bedrijven die nieuwe steenkoolcentrales plannen en in energiebedrijven die geen duidelijk stappenplan hebben hoe ze het klimaatakkoord van Parijs zullen respecteren. Daarnaast moesten de banken duidelijke doelstellingen publiceren om hun broeikasuitstoot te verminderen, en werd het engagement verwacht dat ze het geld dat ze nu al in vervuilende bedrijven hebben gestoken, tegen 2050 helemaal zouden terugtrekken.

Fossiele brandstoffen

Volgens Move Your Money waren er de voorbije maanden verschillende overlegmomenten, stuurden klanten duizenden brieven en vonden diverse acties plaats. Toch is het op echte beleidsverandering nog altijd wachten, luidt het. Er worden nog altijd miljarden geïnvesteerd in fossiele brandstoffen, en uiteindelijk schieten de banken op elk punt te kort. Beste leerling was nog de bank KBC, die "onze campagne het meeste serieus nam en het meeste moeite deed om haar goede wil te tonen, maar het laatste jaar in de feiten geen enkele stap zette om verder te desinvesteren".

Wie de overstap wil maken naar een meer duurzame bank, kan van 6 tot en met 20 juni terecht bij een helpdesk via moveyourmoney.be. De hulp gebeurt via mail, telefoon of chat.