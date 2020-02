1 op de 4 gezinnen veranderde in 2019 van energieleverancier. Wie won de meeste klanten? Kurt Deman

25 februari 2020

11u00

Bron: mijnenergie.be 0 Energie Een kwart van de gezinnen – een record in ons land – stapte vorig jaar over van energieleverancier. Aan leverancierszijde zorgde dat voor winnaars en verliezers. Welke energieleveranciers haalden het meest profijt uit zoveel ‘ontrouw’ van de klanten?

Steeds meer gezinnen zijn zich bewust van het grote besparingspotentieel van de energiemarkt. Aantrekkelijke welkomstkortingen trekken zelfs de meest trouwe klanten over de streep om toch te veranderen. In 2019 gingen consumenten via vergelijkingssites massaal na hoeveel voordeel ze konden boeken en bij welke energieleveranciers ze het meeste bespaarden. Dat zorgde natuurlijk voor enkele verschuivingen op de markt.

Engie Electrabel onder veertig procent

Engie Electrabel steekt op basis van de marktdata van energieregulator VREG in Vlaanderen zowel op het vlak van elektriciteit als aardgas torenhoog boven de concurrentie uit. Voor de factor elektriciteit dook het bedrijf in 2019 wel voor het eerst onder een marktaandeel van 40%: 38,60% in december ten opzichte van 43,40% een jaartje eerder. Voor aardgas klokte Engie Electrabel af op 35,55 %, waar het een jaar eerder nog 41,62% liet optekenen.

Het marktaandeel van Luminus, de nummer twee in het rijtje, blijft zowel voor elektriciteit (18,70%) als aardgas (17,53%) zo goed als gelijk.

De energieleveranciers met het derde en vierde grootste aantal klanten, Eneco (12,51%) en Lampiris (7,77%), leverden op de elektriciteitsmarkt beiden een procentpunt in. Op het vlak van aardgas won Lampiris wel wat marktaandeel.

Mega grote winnaar

De grootste winst viel op te tekenen bij Mega. De Luikse energieleverancier was in december 2019 goed voor 3,65%, ten opzichte van 0,64% een jaar eerder. Op het vlak van aardgas ziet de stijging er al even spectaculair uit. Mega dankt die opwaardering deels aan het binnenrijven van enkele groepsaankopen en de overname van klanten van andere - al dan niet opgedoekte - energieleveranciers.

Wat opvalt aan de cijfers is hoezeer de tendensen voor aardgas en elektriciteit gelijklopen. De reden? Wie overschakelt naar een nieuwe energieleverancier, doet dat meestal voor beide energiecomponenten tegelijk. Dat is zelfs in 92% van de gevallen zo, volgens recente cijfers van de VREG. En dat terwijl het soms echt kan lonen om gas en elektriciteit bij telkens een andere leverancier af te nemen.

Lees meer op Mijnenergie.be:

Waarom u best jaarlijks van energieleverancier verandert

Energiearmoede blijft realiteit voor veel Belgische gezinnen

Deze energieleveranciers geven de beste welkomstkortingen

Bron: mijnenergie.be.