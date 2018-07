1.000 euro spaargeld over? Zo kan u het slim beleggen Sven Vonck

24 juli 2018

08u00

Beleggen is kennelijk het nieuwe sparen, maar helemaal correct is die bewering niet: aandelen of obligaties blijven toch veel risicovoller. Ze zijn dus enkel geschikt voor centen die je niet (meteen) nodig hebt. Is dat geen bezwaar, dan zijn er wel enkele laagdrempelige beleggingen mogelijk. Zelfs met amper 1.000 kan je daarmee al aan de slag.

1. Beleggingsplan

Beleggingsplannen zijn eigenlijk producten om op een gestructureerde manier periodiek te beleggen. Elke maand, kwartaal of gewoonweg een keer per jaar doe je een storting in het plan. Het geldt vloeit vervolgens naar verschillende onderliggende fondsen, in functie van je risicoprofiel. Dat gaat van defensief (voor de voorzichtige beleggers) tot heel agressief (voor de beleggers die veel risico’s willen nemen). De instapdrempel voor dergelijke beleggingsplannen varieert van 25 tot 250 euro. Stel dat je maandelijks 50 euro stort in een beleggingsplan, dan kan je met een kapitaal van 1.000 euro die inspanning al 20 maanden volhouden.

Beleggingsplannen hebben twee grote voordelen. Om te beginnen laten ze toe om al met een beperkt kapitaal toch al een hele gespreide beleggingsportefeuille samen te stellen (en dus de risico’s te beperken). Daarnaast zorgen de periodieke stortingen ervoor dat beleggers niet al hun kapitaal op het verkeerde moment in de beurs investeren.Beleggingsspecialisten omschrijven de periodieke aanpak steevast als de meest verstandige beleggingsstrategie op de lange termijn.

TIP: Waar vind je het juiste beleggingsplan?

2. Beleggingsfonds

Met 1.000 euro kan je ook al investeren in een beleggingsfonds. Zo’n fonds investeert in een groot aantal aandelen of obligaties, soms tot zelf meer dan honderd. De spreiding is nog groter dan bij de holdings, waardoor beleggingsfondsen een hele goede manier zijn om met een beperkt kapitaal toch heel gespreid te beleggen. Naast de aandelen- en obligatiefondsen (die enkel investeren in aandelen of obligaties) bestaan er ook gemengde fondsen. Die investeren zowel in aandelen als obligaties. Die fondsen zijn al een tijdje aan een stevige opmars bezig en zijn uitgegroeid tot een hele populaire beleggingsvorm. Professionele fondsenbeheerders beheren beleggingsfondsen; daardoor zijn er ook meer kosten aan verbonden. Hou bij de keuze voor een fonds dus ook rekening met in-, uitstap- en beheerskosten. Allemaal samen kunnen die een flink deel van het eventuele rendement opeten.

Tip: Vergelijk het fondsenaanbod van de verschillende banken

3. Tak23

Veel spaarders kennen de spaarverzekering (of tak21). Minder bekend is de beleggingsverzekering (of tak23). Beide zijn verzekeringsproducten. Maar terwijl de spaarverzekering een gegarandeerde rente biedt (eventueel aangevuld met een winstdeelname als de beurzen het goed doen), biedt de beleggingsverzekering helemaal geen gegarandeerde rente. De beleggingsverzekering is dus risicovoller, want de spaarder is helemaal afhankelijk van de evolutie van de onderliggende beleggingsfondsen. Let wel: niet alle beleggingsverzekeringen zijn toegankelijk voor wie 1.000 euro wil beleggen. De minimuminleg varieert van 100 tot soms 2.500 euro. En je moet het geld ook minstens 8 jaar kunnen missen. Het kapitaal vervroegd opvragen is een hele dure aangelegenheid.

Tip: Waarom zou je kiezen voor een beleggingsverzekering?

4. Holdings

Een budget van 1.000 euro leent zich minder goed voor een belegging in individuele aandelen. Het budget is te beperkt om verschillende aandelen te kopen, want de transactiekosten zullen verhoudingsgewijs te zwaar doorwegen. Daar staat tegenover dat beleggers die de risico’s willen spreiden in verschillende aandelen moeten investeren. Een belegging in een holding kan die vicieuze cirkel doorbreken. Holdings zijn beursgenoteerde bedrijven die zelf in andere bedrijven investeren. Wie een aandeel koopt van een holding investeert dus eigenlijk al meteen in verschillende bedrijven. Net daarom krijgen holdings vaak lof als als een goed vertrekpunt voor beginnende beleggers. Holding zijn bovendien ook gulle dividendbetalers. Ons land telt verschillende beursgenoteerde holdings. De bekendste zijn Ackermans & Van Haren, Brederode GBL en Sofina.

Tip: Sparen en beleggen: hoe breng je beide in evenwicht?

