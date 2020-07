1.000 euro spaargeld? Ook dat kan je in vastgoed investeren. Onze geldexpert geeft advies

Een modale woning kost in ons land 267.000 euro. Voor een appartement moet je 242.000 euro neertellen. Gaan die bedragen jouw petje te boven, maar zou je toch in vastgoed willen investeren? Dat kan volgens Paul D’Hoore, geldexpert in ons geldpanel . Ook met 1.000 euro.

Voor 1.000 euro zal je niet al te veel bakstenen kunnen kopen, maar op een onrechtstreekse manier kan je wel in vastgoed beleggen: via de beurs. Hoe werkt dit?

Beleggen in GVVs

In zogenoemde ‘gereglementeerde vastgoedvennootschappen’ (GVVs) worden aandelen verhandeld van vennootschappen die opgericht zijn met de specifieke bedoeling iedereen in staat te stellen in vastgoed te beleggen. Hoe groot of klein jouw budget ook is. Er zijn zeventien van die GVVs. De meeste zijn gespecialiseerd in één soort vastgoed. Zo belegt Xior Student Housing uitsluitend in studentenkoten. Met een aandeel van Xior ben je dus voor eens stukje mede-eigenaar van álle studentenkoten van Xior in België, Nederland, Spanje en Portugal. Dat zijn er al 10.000 en het aantal groeit nog dagelijks.

Een GVV is wettelijk verplicht minstens 80% van zijn operationele winst uit te keren als dividend

Deze maand heeft Xior nog de bouw van een gloednieuwe residentie voor 387 studenten aangekondigd op de campus Drie Eiken in Wilrijk (Antwerpen). Xior gaat daar 33,8 miljoen euro investeren en verwacht een rendement te halen van 5,70%. Dat is een bruto rendement. Dat krijg je als aandeelhouder van Xior natuurlijk niet in handen. Een aandeelhouder krijgt één keer per jaar een dividend. Dat is het deel van de winst dat aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd.

Een GVV is wettelijk verplicht minstens 80% van zijn operationele winst uit te keren als dividend. Na inhouding van de roerende voorheffing van 30% blijft er voor een aandeelhouder van Xior een rendement over van 1,82% netto. Dat is alvast véél meer dan op een gereglementeerd spaarboekje.

Vastgoedwaarde

Typisch voor vastgoed is dat je na verloop van tijd een meerwaarde kan boeken, doordat vastgoed in waarde kan stijgen. Geldt dat ook voor zo’n GVV? Jazeker. Maar dat aspect is toch iets ingewikkelder dan bij échte bakstenen.

Doordat spaarboekjes en staatsbons vrijwel niets meer opbrengen, is de vraag naar GVVs de voorbije jaren fors gestegen. En als de vraag stijgt, gaat de prijs de hoogte in. Het gevolg is dat je voor de meeste vastgoedvennootschappen op de beurs méér moet betalen dan hun huidige vastgoedwaarde.

De reële waarde van Xior bijvoorbeeld, bedraagt 31,25 euro per aandeel. Op de beurs moet je er vandaag wel 50 euro voor betalen. Het zou naïef zijn om bovenop het dividend ook nog een aanzienlijke meerwaarde te verwachten. Maar wie Xior een jaar geleden kocht, heeft nu wél 11% meerwaarde.

Soldenprijzen

Zijn er ook vastgoedvennootschappen die op de beurs ónder hun werkelijke waarde noteren? Jazeker. Dat is vandaag het geval bij zeven van de zeventien GVVs: Ascencio, Befimmo, Immo Moury, Qrf, Retail Estates, Vastned Retail Belgium en Wereldhave Belgium.

De meeste van die zeventien GVVs beleggen in winkels. Retail Estates is gespecialiseerd in baanwinkels. Qrf heeft winkels in het centrum van grote steden. Vastned en Wereldhave zijn uitbaters van winkelcentra.

Als je gelooft dat we uiteindelijk zullen terugkeren naar de tijden van vóór corona, dan zijn de winkelvastgoedvennootschappen nu koopjes

Meteen ken je de verklaring voor de soldenprijs waarmee die GVVs nu op de beurs verhandeld worden: corona! Door de verplichte winkelsluitingen van half maart tot half mei hebben veel winkeluitbaters hun huur niet kunnen of willen betalen. Als er nog faillissementen zouden komen, dreigt er ook leegstand. En dat zou ook de waarde van het winkelvastgoed omlaag trekken.

Als je gelooft dat we uiteindelijk zullen terugkeren naar de tijden van vóór corona, dan zijn de winkelvastgoedvennootschappen nu koopjes. Ze geven bovendien een dividend in de buurt van 5% netto. Maar het is hoogst twijfelachtig of het dividend even hoog kan blijven. Want zelfs áls we corona helemaal onder de knoet krijgen, dan nog zullen mensen vaker online shoppen en zich minder naar een winkel reppen.

Zorgvastgoed

Winnaars van de coronacrisis zijn ongetwijfeld WDP en Montea. Zij investeren in magazijnen, waar al die goederen voor onlineshoppers liggen opgeslagen. Maar beide aandelen kosten op de beurs al méér dan het dubbele van hun intrinsieke waarde en hun dividend bedraagt ongeveer 2% netto.

Je krijgt iets méér dividend (2,50 à 3 % netto) bij GVVs die beleggen in rust- en verzorgingstehuizen

Je krijgt iets méér dividend (2,50 à 3% netto) bij GVVs die beleggen in rust- en verzorgingstehuizen. Op het dividend van vennootschappen die voor minstens 60% beleggen in zorgvastgoed, wordt maar 15% roerende voorheffing ingehouden. Dat is het geval bij Aedifica en Care Property Invest (CPI).

Mogelijk geldt dat volgend jaar ook voor Cofinimmo. Van origine belegde Cofinimmo vooral in kantoren. In 2005 deed Cofinimmo zijn eerste investering in zorgvastgoed en intussen staat de teller al op 59%. Nog een klein duwtje en we overschrijden de drempel van 60%. Dan zou het dividendrendement kunnen stijgen van de huidige 3,27% netto naar bijna 4%.

Vastgoedcertificaten

Vastgoedvennootschappen zijn niet uitsluitend bestemd voor kleine beleggers. Ook verzekeringsmaatschappijen zoals AG, Allianz, AXA, Belfius en KBC beleggen erin. Wel expliciet bedoeld voor kleine beleggers zijn vastgoedcertificaten. Maar die houden een groter risico in, omdat er doorgaans maar belegd is in één of enkele gebouwen. Leegstand heeft dan dramatische gevolgen voor het rendement.

Het voordeel van de GVVs is dat je meteen over een gespreide vastgoedportefeuille beschikt. En dat je nooit door een huurder wordt lastiggevallen vanwege een lekkende kraan.

Volgende week zal Paul D’Hoore nagaan wat je op de vastgoedmarkt kan aanvangen met 10.000 euro. En de week daarna legt hij uit wat je met 100.000 euro kan doen.

Lees ook:

Ben je gedekt als je tijdens het werken thuis van de trap valt? Deze verzekeringen dekken schade in jouw huis (+)

“Laat je hoofd niet zot maken door dagelijkse berichtgeving”: onze beursexpert vertelt je wanneer je een groot bedrag beter gespreid belegt (+)

Nu goud bijna nieuwe top bereikt, bestaat dan het risico op nieuwe, forse terugval? Onze geldexpert geeft advies (+)