1.000 Belgen testen het een jaar uit: straks betalen we met een horloge of een ring

Er komt een nieuwe manier van contactloos betalen bij. 1.000 klanten van KBC gaan een jaar lang uittesten hoe het is om te betalen met een horloge, een ring of een armband. Dat gaat dan zonder pincode, voor betalingen tot 25 euro. In het juweel zit een chip die gekoppeld is aan je bankkaart.

De horloges, armbanden en ringen zien er heel gewoon uit, nergens staat er KBC op. 1.000 klanten van de bank mogen er één kiezen en uittesten. In het juweel zit een chip met de gegevens van je bankkaart.



80 miljoen of vier procent van alle betalingen in België gebeuren nu al contactloos. Het kan voor betalingen tot 25 euro zonder pincode, is het meer dan moet je die toch nog geven. Wie zijn juweel verliest kan via Card Stop de chip laten blokkeren.