0,1% renteverlaging op uw woonlening? Dat spaart u véél geld uit

Sven Vonck

19 februari 2019

08u00

Bron: spaargids.be 0 Consument Wie al een huis kocht, vertellen we niets nieuws: goed onderhandelen over de rente op uw woonlening is van cruciaal belang. Zelfs al slaagt u er bij uw bank in om ‘maar’ 0,1 procent van het initiële tarief af te dingen, aan het eind van de rit kan dat goed zijn voor een besparing van letterlijk duizenden euro’s.

Het is geen geheim dat er soms een groot verschil is tussen de hypothecaire rente die banken afficheren en de rente die ze uiteindelijk toekennen. Banken zullen nooit meteen uitpakken met hun bodemtarief. Consumenten moeten dus zelf een inspanning leveren om een lager rentetarief af te dwingen, bijvoorbeeld door verschillende banken tegen elkaar uit te spelen. Misschien kijkt u daar wat tegenop, maar het is echt essentieel dat u dit zo goed mogelijk probeert te doen. Roep desnoods de hulp van een vriend of familielid in.

Voorbeeld

Om onze stelling te staven, tekenen we een simulatie uit - u kan dat trouwens ook zelf doen aan de hand van deze online module voor uw concrete situatie.

Stel: u klopt bij de bank aan voor een lening van 275.000 euro aan een rentevoet van 2,5 procent, met een looptijd van 20 jaar. U betaalt dan 73.830 euro aan intresten. Samen met de terugbetaling van het geleende kapitaal (275.000 euro) moet er 348.830 euro worden terugbetaald aan de bank, wat neerkomt op een maandelijkse aflossing van 1.453 euro.

Nemen we nu hetzelfde voorbeeld, maar met 0,1% lagere rente. Dus een lening van 275.000 euro aan een rentevoet van 2,4 procent, met een looptijd van 20 jaar. U bespaart in totaliteit maar liefst 3.131 euro. En dat merkt u ook aan uw maandelijkse aflossing: die daalt naar 1.440 euro.

Kan u de bank overtuigen om bijvoorbeeld 0,5% te zakken, dan doet u helemaal een goede deal. In dat geval bedragen de totale rentelasten 58.317 euro. U moet dan in totaal 333.317 euro terugbetalen, wat neerkomt op een maandelijkse aflossing van 1.389 euro. Een renteverlaging van 2,5 procent naar 2 procent levert nu een besparing op van 15.513 euro of 64 euro per maand over een periode van 20 jaar.

Looptijd

Als kredietnemer kan u ook besparen door de looptijd van de lening in te korten. Naarmate de looptijd van de lening daalt, moet er ook minder rente worden terugbetaald. Leent u 275.000 euro aan een rentevoet van 2 procent, dan betaalt u over een looptijd van 10 jaar voor 28.377 euro aan intresten. Dat is een besparing van 30.060 euro tegenover dezelfde lening over een looptijd van 20 jaar.

Let wel: de keuze voor een kortere looptijd vertaalt zich onvermijdelijk in een hoger maandelijks afbetalingsbedrag. Die stijgt van 1.389 euro voor de lening op 20 jaar naar 2.528 euro voor de lening op 10 jaar. De rentelast is lager, maar die moet samen met het kredietbedrag wel worden terugbetaald over een veel kortere periode. De keuze voor een kortere looptijd heeft dus enkel zin wanneer er nog wat marge zit op het maandelijkse aflossingsbedrag. Consumentenorganisaties en schuldbemiddelaars adviseren om niet méér dan een derde van het inkomen te spenderen aan de afbetaling van hypothecaire lening van de gezinswoning.

