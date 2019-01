"Zeven op de tien Belgen willen elektrische auto als die evenveel kost als gewone wagen” TT

28 januari 2019

10u20

Bron: Belga 0 Consument Zeventig procent van de Belgen zou bij de aankoop van een nieuwe wagen een elektrische auto kopen als die evenveel zou kosten als een gewone wagen. Meer dan de helft van de Belgen (54 procent) zou de auto ook graag wat meer laten staan. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit een iVOX-studie over mobiliteit, van 2 tot 8 januari afgenomen bij duizend actieve niet thuiswerkende Belgen, in opdracht van Greenpeace.

iVOX peilde onder meer naar de opinie over bedrijfswagens. De helft van de Belgen die niet thuiswerken (49 procent) vindt dat het systeem van de bedrijfswagens volledig afgeschaft mag worden. Ze beschouwen het als een onrechtvaardig systeem met veel nadelen. Dat beseffen ook de werknemers mét een bedrijfswagen. "De helft van deze groep is het ermee eens dat de fiscale steun aan bedrijfswagens een belangrijke oorzaak is voor het mobiliteitsprobleem in ons land. 42 procent ziet hierin ook een belangrijke oorzaak voor het milieuprobleem", aldus de milieuorganisatie.

Ruim de helft van de respondenten (54 procent) zou de auto graag wat meer laten staan. Drie kwart van de Belgen is het ermee eens dat het openbaar vervoer een goede oplossing zou zijn voor het fileprobleem, maar volgens 61 procent is er geen goede verbinding voorhanden voor zijn/haar woon-werkverkeer.



Ook met de gevolgen voor het klimaat en de luchtvervuiling houdt de Belg meer rekening. Amper 8 procent zou bij de aankoop van een nieuwe wagen nog een diesel overwegen. Bijna 70 procent zou een elektrische auto kopen als die evenveel zou kosten als een andere auto.

“Alternatieven moeten betaalbaar en toegankelijk zijn”

Greenpeace ziet in de resultaten het "bewijs dat de Belg best open staat voor verandering, maar dan moeten de alternatieven betaalbaar en toegankelijk zijn". De organisatie roept de federale en regionale overheden op om in 2019 eindelijk werk te maken van een ambitieus mobiliteitspact. "Een pact dat de auto-industrie duidelijk stuurt door snel een vervaldatum op de inschrijving van alle auto's op fossiele brandstoffen te plakken. Landen als Noorwegen (tegen 2025), Zweden, Denemarken, Frankrijk, Groot-Brittannië en India deden dat al, China zal binnenkort volgen. Het pact moet daarnaast ook komaf maken met de salariswagens en zwaar inzetten op comfortabel openbaar vervoer, veilige fietsinfrastructuur en nieuwe duurzame manieren om ons te verplaatsen", houdt Joeri Thijs, expert Duurzame Mobiliteit en Luchtkwaliteit bij Greenpeace, voor.