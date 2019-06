Exclusief voor abonnees “Witte waas” of “niet ontvet”: weinig droogshampoos doen wat ze beloven Kristel Mauriën

30 juni 2019

07u21

Bron: Content redactie 0 Consument Droogshampoo tovert een vette haardos in een wip weer om tot een frisse coupe zonder dat er één druppel water aan te pas komt. Droogshampoo tovert een vette haardos in een wip weer om tot een frisse coupe zonder dat er één druppel water aan te pas komt. Kapper Jochen Vanhoudt gaat na welke producten écht redding bieden tijdens die hete festivalzomer

Aan de opmars van droogshampoos lijkt geen einde te komen. Meer dan 200 (!) merken hebben er intussen één in hun gamma, en zelfs in supermarkten is het een basisproduct geworden. Het gebruik ervan dateert weliswaar al van de 18de eeuw, toen het diende om pruiken weer op te frissen. En dat doet droogshampoo vandaag nog steeds: vieze geurtjes maskeren en het haarvet absorberen zonder dat er water aan te pas komt. “De naam is wat misleidend, want droogshampoo reinigt je haar niet zoals een wasbeurt dat doet”, zegt kapper Jochen Vanhoudt. “Je kan er een shampoobeurt één tot hoogstens drie dagen mee uitstellen.”

