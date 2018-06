"Wij zijn slachtoffer van hysterisch oproer": slachthuisgroep Verbist schiet met scherp op Ducarme en wil alle schade verhalen sam

11 juni 2018

19u22

Bron: belga 0 Consument Enkele dagen na de gerechtelijke inval bij het voedselagentschap FAVV laat s lachthuisgroep Verbist zich erg scherp uit over minister van Landbouw Denis Ducarme (MR), die vandaag door de Raad van State werd teruggefloten over de sluiting van een slachthuis in Geel. De groep zegt onder andere het slachtoffer te zijn van een "hysterisch oproer".

"De wijze waarop ten aanzien van Veviba werd gehandeld en de wijze waarop de voogdijminister van het FAVV, minister Ducarme, een hysterische oproer tegen Veviba, de Groep Verbist, haar andere dochtervennootschappen en hun personeelsleden startte, is waarlijk ongezien", fulmineert de groep.

Kritiek

Groep Verbist kwam enkele maanden geleden in het oog van de storm terecht nadat vleesbedrijf Veviba in Bastenaken, waarvan het aandeelhouder is, beschuldigd werd van geknoei met etiketten en het gebruik in gehakt van materiaal dat ongeschikt is voor consumptie.

Veviba zag haar erkenningen op 7 maart 2018 volledig ingetrokken, een week nadat het FAVV een inval uitvoerde bij het vleesbedrijf. Op 31 mei 2018 kreeg Veviba haar erkenningen om de snijactiviteiten herop te starten terug. Op 7 juni viel het gerecht echter binnen bij het FAVV, volgens sommige bronnen het gevolg van de wijze waarop het voedselagentschap in het dossier-Veviba zou hebben gehandeld.

"Valse informatie"

De Groep Verbist voelt zich na de inval bij het FAVV verplicht om te reageren op, wat ze zelf noemt, de "aanhoudende verspreiding van bewust valse informatie door bepaalde gezagsdragers", en dat "omwille van de eer van de 400 personeelsleden van de vennootschappen, de boeren die hen beleveren, hun trouwe klanten en hun kwaliteitsvolle leveranciers".

Ze hoopt dat "met de inval bij het FAVV een halt wordt toegeroepen aan het systematisch onrechtmatig handelen van sommigen". De slachthuisgroep waarschuwt er tot slot voor dat ze de schade "die sommigen bewust beoogden aan te richten", zal verhalen, "ook bij de hoogste gezagdragers".