"Wij zijn geen bedriegers en wij zijn geen gangsters": baas Veviba ontkent wanpraktijken sam

16 maart 2018

22u40

Bron: Focus-WTV 74 Consument Louis Verbist, de zaakvoerder van de in opspraak gekomen slachthuisgroep Veviba, ontkent de beschuldigingen tegen zijn bedrijf. Dat verkocht naar verluidt ingevroren vlees dat al twaalf jaar oud was, sjoemelde met etiketten, verwerkte vlees dat ongeschikt was voor menselijke consumptie en zou gewoon vlees verkocht hebben als biovlees.

Verbist reageert emotioneel. "Wij zijn geen bedriegers en we zijn geen gangsters", zegt hij aan de regionale zender Focus - WTV. "Ik ben 73. Ik word door veel mensen heel graag gezien, dat mag je in heel België vragen."

De beschuldigingen wuift hij weg. Biovlees verkocht als gewoon vlees? "Dat zijn allemaal werkelijk 250 procent dieren die bio zijn, die wij verkocht hebben aan de warenhuizen", klinkt het. "Er is daar nooit, nooit een ander stuk ingegaan". Oud bevroren vlees? "Als in de diepvries een pallet oud vlees zit, als dat eruit komt, dan wordt dat wel weggedaan door ons zelf."

Deugnieterij

Veviba verloor door de affaire enkele grote klanten en blijft in de hoek zitten waar de klappen vallen. In het slachthuis in Bastenaken, waar zijn Verbists zoon Diederik aan het roer staat, heeft het gerecht 170 ton vers voorverpakt vlees verzegeld. "Met het vlees is niks mis", zegt Verbist. "Het is het schoonste bedrijf in België dat er is."

Het slachthuis van de groep in Izegem is sinds september zo goed als gesloten nadat dierenrechtenorganisatie Animal Rights undercoverbeelden van dierenmishandeling naar buiten bracht. Of het nog een toekomst heeft, weet Verbist niet. "Misschien verkoop ik het wel."

De man zegt nog alle vertrouwen te hebben in het gerecht. "Verbist zal niet failliet gaan, maar het gerecht zal wel de werkelijke deugnieterij trachten te bewijzen."

Nieuw feit

Vandaag nog droeg de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 19 bedrijven op consumenten te waarschuwen om ossenstaarten van Veviba niet op te eten. De ossenstaarten zijn in de handel gebracht zonder dat een dierenarts het vlees heeft goedgekeurd voor menselijke consumptie.

Uit onderzoek van de Nederlandse evenknie van het Belgische Voedselagentschap blijkt dat 19 groothandels, slagers, supermarkten en horecaondernemingen de ossenstaarten hebben verkocht.