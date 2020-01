“Welkomstfase is voorbij”: grootste open netwerk van snellaadpalen in Europa vraagt “woekerprijs” voor oplaadbeurt Joeri Vlemings

Bron: electrive 27 Consument “De welkomstfase is afgelopen”, zegt Michael Hajesch, CEO van Ionity, aan electrive. Tot nu toe betaalden klanten van het grootste open netwerk van snellaadpalen in Europa een vast tarief van 8 euro per oplaadbeurt, maar vanaf 31 januari wordt dat 79 cent/kWh. Voor de flinkere modellen elektrische wagens zal een tankbeurt zo al snel minstens 47 euro kosten. “Woekerprijzen”, klinkt het teleurgesteld.

Ionity heeft intussen meer dan 200 laadstations neergepoot langs snelwegen over heel Europa, met meer dan 860 snellaadpalen in 20 landen. In België zijn er nu zeven: zes op drie plaatsen in beide richtingen (Wetteren, Froyennes, Le Roeulx/Thieu), en nog een in Bierset. Tegen eind dit jaar wil Ionity, een joint venture van BMW Group, Daimler AG, Ford Motor Company en de Volkswagen Group met Audi en Porsche, 400 snellaadstations in 24 landen installeren.

Ionity lokte tot nu toe haar klanten met een eenvoudige tariefering: 8 euro per laadbeurt, ongeacht hoeveel elektriciteit er werd getankt. Maar dat is eind deze maand afgelopen. Wie vanaf 31 januari de kabel van zijn elektrische bolide aan een snellaadpaal van het bedrijf hangt, zal daarvoor 79 cent per kilowattuur moeten dokken.

Versies met een groter rijbereik van elektrische wagens als de Tesla Model 3, de Audi e-tron quattro, de Porsche Taycan en in de toekomst de VW ID.3 Pro S, hebben een batterij van 77 kWh. Een oplaadbeurt van 60 kWh kost dan 47,4 euro, en een volledige oplaadbeurt 60 euro. “Met deze woekerprijs kost het me 60 euro om mijn auto te laden en betaal ik 15 euro per 100 km, duurder dan conventionele wagens”, fulmineert Bram Vandewalle, die met een Tesla Model 3 rijdt, op Twitter. Hij gaat dan uit van een rijbereik van 400 km, wat ruim berekend is. Electrive spreekt, afhankelijk van het rijgedrag en het verbruik van de wagen in kwestie, eerder van 200 tot 350 km.

Naast rechtstreeks opladen via het open netwerk van Ionity, kunnen klanten ook tanken via zogenaamde MSP’s of Mobility Service Providers. Het is systeem is vergelijkbaar met een tankkaart voor salariswagens die bij verschillende merken terechtkunnen. Ionity spreekt dan een prijs af met zo’n MSP, dat op zijn beurt een prijs bepaalt voor de klant. Ionity wil niets lossen over die B2B-prijs die het vraagt aan MSP’s, zoals Audi e-tron Charging Service, Mercedes me Charge, BMW ChargeNow, Porsche Charging Service en Volkswagen WeCharge. Maar gesuggereerd wordt dat een oplaadbeurt via zo’n dienst voordeliger is dan de ad hoc-prijs van 79 eurocent per kilowattuur van Ionity.

Ter vergelijking: Fastned, dat ook in ons land actief is, rekent 59 eurocent per kWh aan. ‘Gold-Members’ betalen 35 eurocent, weliswaar naast een maandelijkse abonnementsprijs van 11.99 euro. In ons land en in Nederland biedt Fastned laadpalen met een capaciteit tot 350 kW aan, zoals Ionity.