“We houden onze adem in bij dit weer”: dierenarts geeft tips om je huisdieren te beschermen tegen de hitte

Consument Net als ons mensen worden ook huisdieren momenteel blootgesteld aan bijzonder warme temperaturen. Daarom roepen dierenartsen op om een oogje in het zeil te houden en zeker geen onnodige risico’s te nemen met je trouwe viervoeter. Is het een goed idee om een ventilator te plaatsen voor het mandje van je hond? Wat kan je doen als je merkt dat je huisdier toch overhit dreigt te raken? Dierenarts Joshua Dutré brengt raad.

Hoeveel baasjes er tijdens een hittegolf aankloppen bij dierendokter Joshua Dutré is hoogst onvoorspelbaar. “Het verschilt van dag tot dag, meestal is dat een keer per dag bij dit weer. We houden onze adem in wanneer het zo heet is. Maar wie rekening houdt met de aanbevelingen en zorgt voor schaduw en ventilatie, en voldoende fris drinkwater voorziet, voorkomt al snel oververhitting. Ook een flinke plons in het water helpt het dier af te koelen. En als het badje te ‘spannend’ is voor jouw hond, probeer hem dan te verleiden met een snoepje.”

Als je speelt met actieve honden moet je langere rustpauzes nemen Joshua Dutré , dierenarts

Mocht jouw dier toch oververhit zijn, breng het dan direct in een koele omgeving en maak de onderkant van het dier nat met lauw water of leg het dier op een frisse, natte handdoek. Voorzie koel drinkwater en laat het dier iedere paar minuten een klein beetje drinken.

“Als je speelt met actieve honden moet je langere rustpauzes nemen. Door het opgaan in het spel vertoont het beest soms niet meteen de symptomen van een oververhitting. Bij hard pompen van het hart en snel hijgen contacteer best zo snel mogelijk de dierenarts. Zo kan die meteen telefonisch enkele tips geven, zoals het meten van de koorts. Dit gebeurt, ook bij een dier, nog altijd het meest efficient via de darmopening.”

De volgende symptomen kunnen wijzen op een oververhitting:

- extreem kwijlen

- snel hijgen

- zwak overkomen

- rode slijmvliezen

- warm aanvoelen

- lichaamstemperatuur van boven de 40 graden

- bewustloos raken

Vooraleer je overdag een ommetje maakt met de hond, controleer dan of het asfalt of de tegels niet te heet zijn. Die kunnen brandwonden veroorzaken aan de voetzolen van jouw hond Joshua Dutré , dierenarts

Aangepast wandelschema voor honden

“Hoge temperaturen vragen ook om een aangepast wandelschema”, zegt Dutré. “Je hond heeft ook tijdens deze dagen beweging nodig, maar voor lange wandelningen en uitgebreid spelen is het te heet. Alleen rond zonsopgang is het nog koel genoeg om de dagelijkse lange wandeling te maken. Na zonsondergang daalt de temperatuur misschien wel maar de lucht is dan nog te warm. Vroeg opstaan voor een wandeling is de boodschap. De rest van de dag maak je best gewoon korte rondjes.”

Vooraleer je overdag een ommetje maakt met de hond, controleer dan of het asfalt of de tegels niet te heet zijn. Die kunnen brandwonden veroorzaken aan de voetzolen van jouw hond, daar zijn ze erg gevoelig voor. “Als je twijfelt, pas je beter dit trucje toe: leg je hand op de straatstenen of sta er gedurende 15 seconden stil op op je blote voeten. Hoe dan ook: neem geen onnodige risico’s. Dergelijke brandwonden kunnen erg vervelend zijn. Tijdens de dag gaan wandelen met je hond is al sowieso géén goed idee.”

Laat honden en katten niet achter in een geparkeerde auto

“Het is een uitgebreide oproep om deze erge scenario’s te voorkomen: laat je hond of kat echt nooit achter in een geparkeerde auto. Zelfs bij relatief milde buitentemperaturen of op een schaduwrijke plek loopt de temperatuur in de auto heel snel op. In deze hitte neem je trouwens de viervoeter ook niet mee naast de fiets. Neem je voorzorgen en bescherm het dier”, zegt de dierendokter.

Opgelet voor te zware ventilatie

Ook voldoende ventilatie in je woning is belangrijk voor je huisdier. Dat doe je door ramen en deuren open te zetten. “Zo creeër je tocht en is het aangenaam vertoeven voor jouw huisdier. Je hoeft daarom wel geen airco in te schakelen. De ruimte afkoelen is oké maar probeer je hond of kat niet vóór een ventilator te zetten. Dan verhoogt namelijk het risico op een ontsteking van het oogslijmvlies, verkoudheid en stijve nek.”

Wapen je tegen de hittegolf. Lees nog meer adviezen van experts in dit dossier.

Lees ook:

Hoe krijg je je woning toch koel tijdens de hittegolf? En kan het te warm zijn om te telewerken? (+)

“Zweten gaat zelfs niet meer helpen”: experts leggen uit waarom ze sporten tijdens hittegolf afraden (+)

Zo herken je oververhitting bij dieren (+)