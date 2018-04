"We hebben in één jaar tijd 19.000 euro uitgespaard. Met deze vijf trucs kregen we dat voor elkaar" Sven Van Malderen

06 april 2018

16u27

Bron: News.com.au 5 Consument Als gezin met twee kinderen 19.000 euro besparen in een jaar? Olivia White kreeg het naar eigen zeggen voor elkaar. De Australische blogster deelt nu vijf eenvoudige tips, zodat ook u een appeltje voor de dorst opzij kan leggen.

"Eerst en vooral: ik besef dat elke situatie anders is. Wij hebben nu bijvoorbeeld enkel nog ons huis af te betalen. En we hebben het geluk dat dat bedrag onder het gemiddelde ligt omdat we in landelijk gebied wonen", aldus de 28-jarige vrouw.

Nu dat gegeven uitgeklaard is, kan Olivia van start gaan met haar goede raad. "Het eerste wat we gedaan hebben, is al onze uitgaven controleren. We bekeken de bankuittreksels van de voorbije drie maanden en deelden de kosten op in vijf categorieën: voeding, kinderen, ontspanning, nutsvoorzieningen en huishouden. Heel wat geld ging automatisch van onze rekening, stelden we vast. Het ging onder meer om abonnementen die we al lang niet meer gebruikten, die vlogen dus de deur uit."

"Lunchmaaltijden deden ons de das om"

"We kregen ook een beter zicht op de grote kostenvreters. We gingen bijvoorbeeld verschillende keren per week naar de supermarkt. Het ging telkens om kleine bedragen, maar in totaal liep die rekening hoog op. Vooral de lunchmaaltijden deden ons de das om. En waar ik soms mijn geld aan uitgaf... Door die oefening effectief eens te doen, zijn mijn ogen opengegaan."

Dat moest dus anders. "We stellen nu op voorhand een weekmenu samen en kopen enkel de ingrediënten die we daarvoor nodig hebben. Elke zondag zitten we zo'n 20 minuten samen om allerlei recepten op internet af te schuimen."

Date night with this spunk at @chadstone_fashion for their Festival De Luxe 💃🏼 Anything that combines shopping, sippers and a show is always gonna get my approval 😂🥂 And hoopla hoopin’ ladies in sequins will defs get his 😝👌🏻 Make sure you check out my stories 😏 The festival is happening every Saturday night from 4pm-9pm this month 🙌🏻 #ChadstoneFestivalDeLuxe #ChadstoneNights #ChadstonePartner Een foto die is geplaatst door null (@houseofwhite_) op 06 okt 2017 om 12:19 CEST

Tot 100 euro

"90 procent van de aankopen gebeurt nu ook online. Daardoor vermijden we impulsaankopen die we achteraf toch niet nodig blijken te hebben. Ons weektotaal om eten voor vier personen te kopen? Tussen negentig en honderd euro, nooit meer."

Nog een handige tip is om de facturen voor elektriciteit, water en gas niet te laten rondslingeren. Voor u het goed en wel beseft, houdt u er immers een boete aan over. "Wij hebben gekozen voor domiciliëring, zodat die bedragen geleidelijk van de rekening gaan. Dat is ook beter dan één keer in de maand alles tegelijk te betalen, want dan eindig je soms met een kater."

Just raising tiny people in my active wear 🏃‍♀️ If anyone asks, I can bench about 50 🤣💪🏻 Een foto die is geplaatst door null (@houseofwhite_) op 22 jan 2018 om 09:59 CET

'Side hustle'

Een creatieve bijverdienste naast je vaste job is ook altijd mooi meegenomen. In het Engels bestaat er zelfs een woord voor: de 'side hustle', een soort ondernemerschap in je vrije tijd. Een gek idee volstaat, vraag maar aan de Nederlandse leraar wiskunde die voor zijn plezier ook huisdieren namaakt. Voor elk exemplaar vraagt hij tussen de 200 en 2.000 euro.

"Ik kom uit een arbeidersfamilie, ik trek dus niet snel mijn neus voor iets op", aldus Olivia. "Toen ik nog op de universiteit zat, startte ik bijvoorbeeld van thuis uit een handeltje in zelfbruiners op. Wat had ik nodig? Een tentje en enkele producten en ik was vertrokken. Met de sociale media van tegenwoordig is het nog makkelijker geworden om reclame te maken. Vind iets wat je passioneert en creëer zo een extra inkomen."

He says he doesn’t believe in Valentine’s Day and that it’s a gimmick 😜 yet he buys us matching mugs that were advertised to him on Facebook 🤣💕 Happy Valentine’s Day to my spunk bearded, slightly greying 🧔🏻 husband 😘 apparently Zuckerberg knows you better than I do 💁🏼‍♀️ Een foto die is geplaatst door null (@houseofwhite_) op 13 feb 2018 om 22:32 CET

"Wees blij met wat je hebt"

Maar als dat te veel gevraagd is? "Verkoop dan gewoon je oude kleren of overbodige spullen via eBay of Facebook Marketplace. Als je het handig aanpakt, valt daar een aardige stuiver mee te verdienen."

De belangrijkste tip houdt Olivia voor het laatst. "Vergelijk jezelf niet met anderen. Het is verleidelijk om net zoals de buurman een hippere wagen te kopen, maar heb je dat echt nodig? Maak eerst voor jezelf uit wat jij belangrijk vindt en trek je van de rest niets aan. Wees gewoon blij met wat je hebt."

