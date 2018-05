"Vrouwen betalen bij de kapper veel meer voor een simpele snit. Dat moet veranderen" Lore Michiels

03 mei 2018

20u10

Bron: VTM Nieuws 0 Consument Een vrouw uit Mechelen pikt het niet dat zij bij haar kapper voor hetzelfde kapsel veel meer moet betalen dan een man. Vrouwen betalen bij bijna alle kapperszaken meer dan mannen, soms zelfs het dubbele voor een simpele snit. Dat kan niet, vindt het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen.

De prijsverschillen tussen mannen en vrouwen bestaan al langer. Oorspronkelijk kwam dat onderscheid er omdat kappers merkten dat vrouwen meer aandacht besteedden aan hun uiterlijk. Ze gingen vaker bij de kapper en die had ook meer tijd en technische knowhow nodig voor vrouwenkapsels. “Dat zijn allemaal zaken die het prijskaartje deden stijgen, want de prestatie van de kapper is de prijs die je betaalt”, zegt Mitch Mues van de Kapperfederatie.

Tegenwoordig zijn ook mannen steeds meer met hun uiterlijk bezig. Ook zij gaan vaker naar de kapper en vragen daar geregeld naar een specialere snit. Alleen blijft het prijsverschil op basis van geslacht bestaan.

"Oneerlijke concurrentie"

Volgens de federatie van kappers is oneerlijke concurrentie daar de belangrijkste verklaring voor. Heel wat mannenkappers werken onder de prijs en daardoor voelen kappers die beide geslachten knippen zich verplicht om de prijs voor heren naar beneden te brengen.

Sommige ketens trachten een mouw te passen aan het prijsverschil. Ze werken met een gemiddelde kostprijs per minuut, dat zou volgens hen eerlijker zijn.

Maar het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen denkt daar anders over. Uit documenten die VTM NIEUWS kon inkijken, is er wel degelijk sprake van discriminatie op basis van geslacht als ze werken met zo'n gemiddelde prijs per minuut. "Het Instituut is dan ook van mening dat de verschillende tarieven voor mannen en vrouwen nog steeds in strijd zijn met de genderwet", klinkt het.