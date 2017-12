"Vleestaks is binnen vijf tot tien jaar onvermijdelijk" Klimaat en gezondheid gebaat bij belasting zoals voor suiker, uitstoot broeikasgassen en tabak LB

Bron: The Guardian 0 thinkstock Consument In een rapport voor investeerders stellen specialisten dat"zondetaksen" op vlees, met als doel de toenemende vleesconsumptie in te dijken, binnen vijf tot tien jaar een feit zullen zijn. Een vleestaks die de enorme impact van vleesconsumptie op de klimaatverandering en de gezondheid van de mens heeft, is onvermijdelijk volgens een analyse in opdracht van investeerders met een gezamenlijke portefeuille van meer dan 4 biljoen dollar.

De veeteelt veroorzaakt wereldwijd 15% van de uitstoot van alle broeikasgassen en de vleesconsumptie neemt op wereldschaal toe. De klimaatverandering kan enkel vermeden worden indien deze evolutie radicaal wordt omgebogen. Bovendien eten velen onder ons te veel vlees en brengen we onze gezondheid daarmee schade toe én jagen we de gezondheidszorg op kosten. De veeteelt draagt ook bij aan de watervervuiling en de menselijke weerstand voor antibiotica.

Tabak, uitstoot en suiker

Een nieuwe analyse van investeerdersnetwerk Fairr (Farm Animal Investment Risk and Return) argumenteert dat vlees nu dezelfde weg opgaat als tabak, koolstofuitstoot en suiker: de weg naar een 'zondetaks' of heffing op schadelijke producten om de consumptie ervan te verminderen. In Duitsland, Denemarken en Zweden zijn vleestaksen al in het parlement besproken, de Chinese overheid liet vorig jaar de aanbevolen maximale vleesconsumptie 45% zakken.

"Als beleidsmakers de ware kosten van menselijke epidemiën als obesitas, diabetes en kanker willen dekken en daarnaast ook het dubbele probleem van de klimaatverandering en de weerstand tegen antibiotica willen aanpakken, is een verschuiving van subsidiëring naar belasting van de vleesindustrie onvermijdelijk", zegt Jeremy Coller, oprichter van Fairr en hoofd investeringen bij vermogensbank Coller Capital. "Investeerders met een langetermijnvisie moeten zich daar op voorbereiden".

Maria Lettini, directeur van Fairr: "Nu de toepassing van het klimaatakkoord van Parijs zijn beloop kent, zullen we regeringsinitiatieven zien die erop gericht zijn de milieu-impact van de veeteeltsector te verminderen. Vermoedelijk zien we een vorm van vleestaks binnen de vijf tot tien jaar opduiken".

Landen beginnen zogenoemde zondetaksen in te voeren van zodra er eensgezindheid bestaat over de schade die een bepaald product veroorzaakt. Vandaag takseren al meer dan 180 landen tabak, meer dan 60 doen dat met koolstofuitstoot en minstens 25 landen belasten suiker.

2,30 euro per kilo

De eerste wereldwijde analyse van zo'n vleestaks dateert van vorig jaar en stelde dat een heffing van 40% op rundvlees, 20% op zuivel en 8,5% op kip elk jaar 500.000 levens zou redden en de klimaatopwarming ook zou afremmen.

In Denemarken ligt een wetsvoorstel op tafel om per kilogram vlees een taks van 2,30 euro per kilo.

Bewustzijn

Vaak wordt die vleestaks al politiek onmogelijk beschouwd, maar onderzoek van de denktank Chatham House in 2015 wees uit dat zo'n taks minder onverteerbaar is voor consumenten dan overheden geneigd zijn te denken. Uit het onderzoek bleek voorts dat mensen verwachten dat overheden de leiding nemen in zaken die de wereld verbeteren, maar dat het bewustzijn over de schade die de veeteelt berokkent laag is.