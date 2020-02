"Twee derde van online verkochte producten niet veilig" IB

Uit een grootschalig Europees onderzoek blijkt dat twee derde van de consumentenproducten die op vijf online verkoopplatformen worden verkocht, niet voldoen aan de Europese veiligheidsnormen. Dat schrijven de kranten van Mediahuis vandaag.

Test Aankoop werkte voor dit onderzoek samen met consumentenorganisaties uit vijf andere Europese landen. In de loop van vorig jaar werden 250 producten gekocht bij veelgebruikte onlinewinkels zoals AliExpress, eBay en Amazon. Dat ging van elektronica zoals usb-laders, powerbanks en kerstverlichting tot cosmetica, kinderkledij, juwelen, fiets- en motorhelmen en heel wat kinderspeelgoed. Na de aankoop werden al die producten in labo's uitvoering getest.

Daaruit is gebleken dat niet minder dan 165 van de 250 producten niet voldoen aan de Europese veiligheidregels. De meest voorkomende mankementen zijn de slechte kwaliteit of de aanwezigheid van ongewenste chemische stoffen. Wie zulke producten koopt, moet het bovendien doen met zeer gebrekkige informatie op de verpakking. Dat gaat van foutieve en onleesbare informatie, tot info die enkel in het Chinees wordt verstrekt.

Test Aankoop waarschuwt dat consumenten overigens beter geen rookmelders online kopen. Daarvan bleek geen enkele te werken. Ook veel speelgoed is onveilig.