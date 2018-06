"Travel Club Express zou me info opsturen om goedkoper op reis te gaan. Enkele dagen later kreeg ik echter brief van de deurwaarder" Sven Van Malderen

05 juni 2018

15u52

Bron: De Inspecteur 0 Consument Recent telefoon gekregen van Travel Club Express met een aanbieding voor een goedkope reisformule? Let dan heel goed op uw tellen. De opdringerige verkopers vragen immers om -geheel vrijblijvend- een infopakket op te sturen naar uw adres. Enkele dagen later vindt u dan een aanmaning van de deurwaarder in de brievenbus. Sven Pichal kaartte de kwestie vanmorgen aan in 'De Inspecteur' op Radio 2. Eén gouden raad alvast: haak zo snel mogelijk in als u deze oplichters aan de lijn krijgt.

Een van de slachtoffers is Anita, ze legde precies uit hoe het schimmige Nederlandse bedrijf te werk gaat. "Als ik een reis wilde boeken, konden ze mij goedkopere alternatieven aanbieden. Ze gingen mij daar nog meer informatie over opsturen. Daar ging ik mee akkoord."

"Bij dat infopakket zat echter geen mogelijkheid tot betalen. Het interesseerde mij niet meer en dus gooide ik de papieren weg. Op 21 mei kreeg ik echter plots een brief van een gerechtsdeurwaarder met de vraag om 220,38 euro te betalen. Daar wist ik dus niets van. Ik had nooit eerder een betaling gekregen."

"Schuld moet niet betaald worden"

En ze is duidelijk niet de enige. "Heel veel consumenten hebben ons laten weten dat er telefonisch enkel informatie aangeboden werd", aldus Leen Desmedt van het Europees Centrum voor de Consument. "Er werd op dat moment nog geen geldige verkoop afgesloten, die schuld moet dus niet betaald worden. Omdat er heel wat klachten kwamen, hebben we het bureau van de deurwaarder gecontacteerd. Ook daar was de situatie niet helemaal duidelijk. Travel Club Express moet bewijzen dat er geldige overeenkomsten afgesloten werden, maar dat is vooralsnog niet gebeurd."

"Niet nagekeken"

Toen Pichal de deurwaarder contacteerde, leek er in eerste instantie geen vuiltje aan de lucht. "Waarom wij die invorderingen doen? Heel eenvoudig, wij worden geconfronteerd met onbetaalde facturen. Als we een geldig BTW-nummer en rechtsgeldige facturen krijgen, schieten we in actie. We mógen dat zelfs niet weigeren. Wie zegt trouwens dat het om een valselijke verkoop gaat?"

Toen Pichal duidelijk maakte dat Travel Club Express op een grijze lijst staat bij de Economische Inspectie krabbelde hij toch wat terug. "Toen we de eerste vorderingen ontvingen, wisten we dat nog niet. Dat is al sinds april het geval, zegt u? Dan is dat niet nagekeken geweest. Alle aanmaningen zomaar terugtrekken kunnen we niet omdat er ook rechtsgeldige facturen tussen zitten. We mogen daar niet zelf initiatief in nemen."

"Geldgewin of gemakzucht"

Klopt helemaal niets van, oordeelt Frank Maryns. Als voorzitter van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders heeft hij uiteraard recht van spreken. "Natuurlijk mag een deurwaarder een opdracht weigeren. Als een advocaat bijvoorbeeld plots een massa invorderingen te verwerken krijgt, kan ik me moeilijk inbeelden dat hij zich niet de vraag stelt of dat allemaal koosjer is. Alle Belgische deurwaarders hebben vorig jaar trouwens een omzendbrief ontvangen waarin alle puntjes nog eens op de i gezet werden. Waarom deze man zich daar niet aan houdt? Waarschijnlijk geldgewin of gemakzucht. Als korps hebben we er alle belang bij om dit soort uitwassen te bannen. Dat kunnen we missen als kiespijn."

Eenmalig betwisten

Wat slachtoffers dan concreet moeten doen? Alleszins nooit geld op tafel leggen, wel de invordering eenmalig schriftelijk betwisten. De deurwaarder moet de klacht vervolgens overmaken aan de bazen van Travel Club Express. Het is dan aan hen om te bewijzen dat u effectief een openstaande schuld heeft, maar dat zullen ze dus niet kunnen. Via de arrondisementskamer kan ook officieel klacht ingediend worden tegen de deurwaarder. Wie toch al betaald heeft, kan het geld enkel recupereren via een procedure bij de vrederechter.

Travel Club Express blijft intussen onbereikbaar. Enkel Pichal kreeg via Twitter te horen dat "het spel volledig correct gespeeld wordt". "Maar intussen brengt 'De Inspecteur' ons schade toe door slecht over ons te praten", klonk het.

De FOD Economie geeft tot slot nog vier tips om een oplichter aan de telefoon te ontmaskeren.

1. Maakt de verkoper zich bekend? Een televerkoper is verplicht zijn identiteit en de onderneming waarvoor hij belt kenbaar te maken aan het begin van het gesprek. Hij moet ook duidelijk maken dat het telefoongesprek bedoeld is om iets te verkopen.

2. Is het aanbod van de verkoper duidelijk? Geeft de verkoper weinig informatie over de eigenschappen, de prijs of de duur van de overeenkomst, vraag dan om meer details. Misleidende telefoontjes gaan meestal over gratis aanbiedingen, kortingsbonnen of proefpakketjes om een product eerst uit te testen.

3. Staat de televerkoper op de lijst van ondernemingen die al gemeld zijn? Check of de naam van de onderneming die u opbelt op de lijst van ondernemingen staat waarover de FOD Economie en het Europees Centrum voor de Consument al meldingen ontvingen. Wees uiterst voorzichtig met aanbiedingen van de ondernemingen die op die lijst staan. Staat de onderneming niet op de lijst, dan betekent dat niet noodzakelijk dat het aanbod veilig is, want telefonische oplichters wisselen vaak van naam.

4. Heeft u een schriftelijke bevestiging gekregen? Een televerkoper is verplicht om u een bevestiging te sturen, per e-mail of per post. Die bevestiging moet u alle informatie geven over het aanbod en over uw recht om van de aankoop af te zien. Stuur meteen een antwoord als u niet geïnteresseerd bent in het aanbod. Let op: de bevestigingsmail komt soms terecht in de map met ongewenste e-mails. Als u onlangs een televerkoper aan de lijn had, kan u de e-mails in deze map best in het oog houden.

Wie een verdacht telefoontje kreeg, kan dat melden via meldpunt.belgie.be. Als het bedrijf dat u belde zich in het buitenland bevindt, kan u terecht bij het Europees Centrum voor de Consument.