“Te zuur” snoep uit de rekken omdat het brandwonden op de tong kan veroorzaken

20 februari 2020

11u52

Snoepverdeler Starsweets Belgium haalt een van zijn producten uit de handel omdat het te zuur is en daardoor brandwonden op de tong kan veroorzaken. Dat gebeurt in overleg met het voedselagentschap FAVV, zo meldt het bedrijf.

Starsweets vraagt consumenten om de Megaroller XXL 105 ml van het merk Funny Candy niet op te eten en terug te brengen naar het verkooppunt, waar de klant zijn geld terug zal krijgen. Het snoepgoed heeft een te lage pH-waarde, wat betekent dat het te zuur is.

Het gaat over de Mega Roller XXL van Funny Candy, een plastic tube met een roller. De houdbaarheidsdatum is 30/09/2021 en het lotnummer KD1139-09-19. Het product werd verkocht tussen 12 november en 5 februari in verschillende voedingswinkels in België.