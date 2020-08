‘Septemberfacturen’ wegen nog zwaarder door corona: met deze 10 tips hou je ze onder controle

Consument Veel gezinnen hebben elk jaar budgetstress in de aanloop naar het nieuwe schooljaar. Dat corona het dit jaar extra moeilijk maakt, ziet ook experte Sara Van Wesenbeeck in haar praktijk. "Zelfs voor wie wél aan het werk bleef. De spaarbuffer verdwijnt als sneeuw voor de zon." De budgetcoach geeft tien tips om de schoolstart betaalbaar te maken.

Spreek erover, óók met de kinderen

"Geldzaken zijn een van de laatste taboes, zelfs binnen het gezin. Maar bespreek met de eventuele partner én met de kinderen dat er minder te besteden zal zijn, en zoek samen naar oplossingen. 'Zo staan we ervoor, en dit is de manier waarop we het gaan aanpakken.' Ook een 6-jarige kan al begrijpen dat kaftpapier van een duur merk geen optie is. Het zal de zaken ook vergemakkelijken als later moet worden gezegd dat bepaalde dingen niet mogelijk zijn, zonder daar voortdurend een schuldgevoel aan over te houden."

Kijk wat je nog hebt

Maak een inventaris van alle al beschikbare school- en hobbyspullen. "Wat hangt er nog aan bruikbaars in de kleerkasten? Misschien is al het verzamelde schrijfgerief wel ruimschoots genoeg. Maak pas daarna een boodschappenlijstje. Alleen wat erop staat, wordt gekocht. Dat zet een rem op impulsaankopen in de winkel. Het voorkomt ook dat je meermaals moet terugkeren, want telkens als je een winkel binnenstapt, kost je dat geld."

Bepaal op voorhand maximumbudget

Per uitgavenpost bepaal je best op voorhand hoeveel je kan en wíl uitgeven. "Doe dit voor schoolspullen, nieuwe kleren, de hobby's en het nodige materiaal. Leg per kind een maximumbudget vast, bijvoorbeeld 30 euro voor een boekentas. Probeer je daar ook aan te houden. Zo hou je de teugels in handen."

Spreid betalingen

"Er blijven uiteraard kosten waar je niet onderuit kan: de schoolrekening, het lidgeld van de dansschool... Maar durf zonder schroom te vragen of de betaling ervan niet in schijven kan. Vragen staat vrij. Het geeft alvast wat extra ademruimte in september."

Doe aankopen samen met anderen

"Samen sta je altijd sterker, zeker voor grotere aankopen. Waarom bijvoorbeeld niet met meerdere ouders van klasgenootjes samen naar de elektrozaak trekken, voor die nodige nieuwe laptop? Misschien is de aankoop van vier stuks wel goed voor een mooie korting."

Vergelijk prijzen

"Dit loont sowieso. Kijk online, maar ook de brievenbus zit dezer dagen bomvol folders. Kies de goedkoopste winkels, want er zijn soms grote verschillen. In de discounters ben je vaak het goedkoopst af. Maar nogmaals: hou je aan het boodschappenlijstje. Begin daar nu aan, wacht niet tot 1 september. Onder tijdsdruk boodschappen doen, is een ware geldvreter: met haast winkelen kost je altijd meer."

Mijd merkproducten

"Wat nu in is, kost een pak meer en is binnen enkele maanden toch uit de mode. Ik besef: dit is, zeker met tieners, een heel moeilijke. Ga voor het compromis: we doen wel de map met je tieneridool, maar niet het kaftpapier. Kaften kan ook met foto's uit magazines, of geprint van het internet."

Tweedehands is vaak even goed

"Moeten mijn kinderen op 1 september echt helemaal in het nieuw uitgedost, en is die nieuwe boekentas écht nodig? Durf die ingebakken gewoonte in vraag te stellen. Zeker in deze periode zijn er bijvoorbeeld voor sportuitrustingen, muziekinstrumenten maar ook voor schoolgerief echt koopjes te doen in tweedehandswinkels en op gespecialiseerde sites. En waarom niet lenen of ruilen met familie of vrienden? Misschien volgde de buurjongen vorig jaar wel dezelfde opleiding als jouw dochter? Je kan verwonderd zijn wat een oproep op Facebook kan doen."

Stel zelf lunchpakketten samen

"Hiermee valt op jaarbasis echt veel geld uit te sparen. Dure snacks uit de schoolautomaten of elke dag een broodje uit de cafetaria kopen, kost op jaarbasis een pak meer. Begin al op 1 september met die goede gewoonte."

Loop geen premies mis

"Misschien kom je wel in aanmerking voor een school- of studietoelage? Zoek het nu uit, en doe de eventuele aanvraag ook meteen. Dat kan tegenwoordig makkelijk online."

