'Saucisson d'Ardenne' krijgt Europese bescherming EB

12u27

Bron: Belga 0 Bel'Ardenne Consument De Ardense salamiworst staat voortaan ingeschreven in het Europese register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen. Dat heeft de Europese Commissie beslist. De Waalse regering deed al sinds 2010 pogingen om voor de Ardense salami Europese erkenning te krijgen.

Met de beslissing van de Commissie is het streekproduct voortaan beschermd tegen namaak. De Commissie schreef drie namen in het register in: 'saucisson d'Ardenne', 'collier d'Ardenne' en 'pipe d'Ardenne', drie vormvarianten op de bekende droge, gerookte salamiworst op basis van varkensvlees of een mengeling van varkens- en rundsvlees. Belangrijk voor de Europese erkenning is dat het hele productieproces zich in de Belgische Ardennen afspeelt.

Vlaamse nederlaag

De Waalse regering maakte al in 2010 bekend dat ze de Ardense worst wilde laten beschermen als streekproduct. Twee Vlaamse ondernemingen, Ter Beke en Guina, trokken echter naar de Raad van State omdat ze hun in Vlaanderen geproduceerde salamiworst als 'saucisson d'Ardenne' wilden blijven verkopen, maar beten finaal in het stof. Die beslissing zette de deur open voor de Europese erkenning.