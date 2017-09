"Ryanair heeft passagiers systematisch misleid" 09u17

Bron: Belga 0 AFP Consument De Britse luchtvaartautoriteit (civil aviation authority) dreigt met juridische stappen tegen luchtvaartmaatschappij Ryanair omdat die passagiers systematisch zou misleid hebben over hun rechten bij het annuleren van hun vlucht. Dat schrijven Britse media vandaag.

Ryanair kondigde twee weken geleden onverwachts aan dat het ruim 2.000 vluchten zou schrappen, om piloten de kans te geven hun vakantie op te nemen. Gisteren werden dan aanpassingen aan het winterschema aangekondigd, waarbij in totaal zowat 18.000 vluchten zullen worden geschrapt.



Volgens de civil aviation authority moet Ryanair in de eerste plaats passagiers proberen omboeken naar vluchten van concurrenten. Topman Michael o'Leary ontkende dat vorige week op zijn persconferentie.



Op de website van de luchtvaartmaatschappij staat ook onvoldoende duidelijk aangegeven dat Ryanair verplicht is om alle gemaakte kosten als gevolg van de gecancelde vlucht te vergoeden. Het gaat dan niet alleen om maaltijden en hotelkosten maar ook om bijvoorbeeld transferkosten indien naar een andere luchthaven wordt uitgeweken.



De Britten eisen nu dat Ryanair een publieke verklaring aflegt waarin het duidelijk de rechten van passagiers weergeeft.