“Risico op verstikking”: FAVV haalt snoep Fruitery Jelly uit de rekken

mvdb

11 juni 2020

12u00

Bron: Belga 0 Consument Het federaal voedselagentschap FAVV roept Fruitery Jelly - Jelly cups met fruitsmaak: aardbei, druif, ananas en appel, terug. De snoepjes kunnen verstikking veroorzaken, vooral bij kinderen.

In de gelachtige snoepjes zitten de niet-toegelaten additieven E407 (carrageen) en E410 (Johannesbroodpitmeel). Die vormen geen gevaar voor de gezondheid, maar kunnen in sommige levensmiddelen wel een risico vormen omdat het producten vaster maakt en zo verstikking kan veroorzaken, vooral bij minder aandachtige kinderen.



Het verstikkingsgevaar schuilt vooral in de grootte, de vorm en de vaste consistentie van dit snoepgoed, zegt het FAVV in een persbericht. Het FAVV heeft daarom besloten deze producten uit de verkoop te halen en ze terug te roepen bij de consumenten. Het voedselagentschap vraagt om deze producten niet te consumeren en ze terug te brengen naar het verkooppunt.

Het gaat om snoep met de productnaam: Fruitery Jelly (jelly cups met fruitsmaak: strawberry, grape, pineapple & apple), met een gewicht van 285 gram, alle loten betrokken. De snoep werd verkocht via verschillende verkooppunten in België.