"Regering betaalde 4,7 miljoen euro voor omgevingsloket vol bugs"

17u05

Bron: Belga 0 Photo News Joke Schauvliege Consument De ontwikkeling van het digitaal omgevingsloket kostte al 4,7 miljoen euro. Dat antwoordde Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) op een vraag van Lydia Peeters (Open Vld). "De software zit nog steeds vol bugs en het is maar de vraag of de lancering op 1 januari zal worden gehaald", stellen N-VA en Open Vld vandaag.

Via het digitaal omgevingsloket kunnen vergunningen bij de Vlaamse overheid digitaal worden aangevraagd. De bekendste is de omgevingsvergunning, die de bouw- en milieuvergunning vervangt. De algemene lancering werd al meerdere malen uitgesteld en is momenteel voor 1 januari volgend jaar voorzien. Intussen kan het systeem wel al in een aantal gemeenten worden gebruikt.

"Ik krijg nog steeds wekelijks mails van architecten met klachten over het loket", zei Axel Ronse van N-VA vandaag in het Vlaams parlement. "Ze krijgen foutmeldingen, het lukt niet om in te loggen... Dit is weinig hoopgevend en 1 januari, de derde poging al voor de lancering, komt dichterbij."

Ook Open Vld twijfelt aan de haalbaarheid van die datum. "De architecten vragen om in tussentijd op zijn minst de installatie van bugfixes uit te stellen tot het weekend, zodat het platform toch tijdens de week bereikbaar blijft", zei Lydia Peeters.

Afgelopen maand werd er een stresstest van het systeem georganiseerd, antwoordde Schauvliege. "Met uitzondering van enkele opstartproblemen is die goed verlopen, maar er moeten nog diverse bugs worden weggewerkt. De leverancier zegt ons dat er tijdig een performant loket zal zijn. Maar ik maak me geen illusies, ook na 1 januari zal er hier en daar een bug opduiken. Dat is onvermijdelijk met zo'n uitgebreid systeem."