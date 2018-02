"Rente woonkrediet zal slechts geleidelijk stijgen" ep

07 februari 2018

12u56

Bron: Belga 1 Consument De rente op het woonkrediet zal dit jaar wellicht slechts geleidelijk stijgen. Dat zegt marktleider BNP Paribas Fortis vandaag op zijn jaarlijkse persconferentie in aanloop naar Batibouw. De bank, die in België zowat één woonkrediet op vier verstrekt, verwacht dat het hypotecaire krediet met vaste rente dit jaar met slechts 50 basispunten (0,5 procent) zal stijgen en dan nog hoofdzakelijk in de tweede jaarhelft. Vorig jaar lag de gemiddelde vaste rentevoet bij BNP Paribas op 2,07 procent.

Al zorgt de evolutie van de jongste dagen, met een forse renteopstoot op de financiële markten en daling van de beurzen, wel voor heel wat onzekerheid, gaf Sébastien Degand, verantwoordelijk voor kredieten aan particulieren, vandaag mee.

Wachten op aanpassing registratierechten

Doordat de rente in historisch opzicht nog altijd erg laag staat, verwacht BNP Paribas Fortis ook opnieuw een lichte groei van het aantal vastgoedtransacties in 2018. Vorig jaar was er al een stijging met ongeveer 1 procent. Voor Vlaanderen wordt wel rekening gehouden met een vertraging in de eerste jaarhelft. "Op 1 juli verandert de regelgeving rond de registratierechten en dus houden we er rekening mee dat sommigen tot dan gaan wachten om te kopen", aldus Degand.

De strengere eisen van de Nationale Bank, die Belgische banken verplicht om meer kapitaal opzij te zetten als onderpand voor hun risicovolle kredieten, zullen volgens Degand amper merkbaar zijn voor de consument. "We weten nog niet wat de precieze impact zal zijn, sommigen spreken van 500 miljoen euro extra kapitaal. Maar wij hebben sowieso al een erg gezonde kredietportefeuille. Het percentage wanbetalingen staat op het laagste peil in tien jaar".

De gemiddelde quotiteit (verhouding tussen ontleende bedrag en waarde vastgoed, red.) van een ontlener bij BNP Paribas is vorig jaar nog verder gedaald, van 79 procent naar 76 procent, vooral dankzij de hogere activiteit van babyboomers. Jongeren die toch meer willen lenen dan 80 procent van de waarde van het vastgoed, betalen iets meer rente, maar het verschil bedraagt volgens Degand slechts enkele basispunten.