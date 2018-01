"Europa moet passagiers beschermen tegen faillissement luchtvaartmaatschappijen" ep

Bron: Belga 1 AFP Ook NIKI ging de afgelopen drie maanden over de kop. Consument De Europese vereniging van reisbureaus en touroperators ECTAA wil dat de Europese Commissie een mechanisme ontwikkelt om Europese passagiers te beschermen tegen het faillissement van luchtvaartmaatschappijen. De problemen die passagiers ondervonden door de recente stopzetting van drie Europese luchtvaartmaatschappijen illustreren volgens de vereniging de noodzaak hieraan.

Zowel Air Berlin, Monarch Airlines als NIKI deden de laatste drie maanden de boeken dicht. Hierdoor werden meer dan een miljoen reservaties getroffen. Volgens de cijfers van het ECTAA strandden bij Monarch meer dan 110.000 passagiers in het buitenland, en konden 750.000 mensen geen gebruik meer maken van de vlucht die ze geboekt hadden. Bij Air Berlin krijgen minstens 180.000 mensen die een vlucht boekten die geannuleerd werden, hun geld niet terug. Bij NIKI werden in totaal 410.000 boekingen geannuleerd.

Verplichte bijdrage

ECTAA stelt dat de betrokken klanten geen terugbetaling kregen onder Verordening 261/2004, die passagiers beschermt tegen annulering. Daarom wil de vereniging dat Europa luchtvaartmaatschappijen verplicht bij te dragen tot een mechanisme dat de passagiers beschermt tegen het financieel falen, en waarvan de kost kan opgenomen worden in de ticketprijs.

"Dit beschermend mechanisme moet van toepassing zijn op alle Europese luchtvaartmaatschappijen en in de sterkst mogelijke mate ook op niet-Europese carriers voor alle vliegtickets verkocht in de EU. (...) Met de in aantocht zijnde verdere consolidatie van de Europese luchtvaartmarkt wordt het de hoogste tijd dat luchtvaartmaatschappijen verplicht garanties bieden tegen hun eigen financieel falen, net zoals reisbureaus en touroperators dat sinds lang doen", klinkt het.