"Proximus balanceert op randje van ethisch aanvaardbare. Klanten zijn geen melkkoeien" Proximus laat klanten jarenlang betalen voor stokoude telefoon Astrid Roelandt

Als u klant bent bij Proximus, kijkt u best even uw telecomfactuur na. Want veel mensen betalen zonder het te beseffen elke maand huur voor een vast telefoontoestel dat al jaren is afgeschreven. Heel normaal, vinden ze bij Proximus. Telecomminister De Croo denkt daar anders over.

Het was het Radio 2-programma 'De Inspecteur' dat de kat de bel aanbond, met een verhaal over de moeder van Showbizz Bart. Die betaalde al jaren meer dan 40 euro per jaar huur voor haar telefoontoestel van Proximus - en dat terwijl je al een nieuw exemplaar hebt voor amper de helft van dat bedrag. Zij is zeker niet de enige, maar om hoeveel klanten het precies gaat, wil Proximus niet kwijt. Het bedrijf ziet ook het probleem niet. "Het staat op hun factuur", aldus woordvoerder Jan Margot. "Als ze de huur willen opzeggen, kan dat met een simpel telefoontje naar de klantendienst." Wie dat doet, mag het oude toestel doorgaans houden, omdat het volgens het bedrijf intussen waardeloos is én de klant al een veelvoud van de prijs betaald heeft. "Maar het is toch niet onze taak om mensen daarop te wijzen?", zegt Margot. Of het niet sympathieker zou zijn als Proximus dat wél zou doen? "Wij zijn geen bedrijf dat sympathiek wil zijn."

Voogdijminister Alexander De Croo (Open Vld) vindt dit "op het randje van het ethisch aanvaardbare". "Het gaat vaak om oudere mensen die dit al jaren betalen, zonder het te beseffen. Klanten zijn geen melkkoeien." Bovendien vindt hij de reactie van Proximus ongepast. Jan Margot staat ervoor bekend de straffe uitspraken niet te schuwen, maar volgens De Croo zijn dit niet de waarden die Proximus moet uitdragen. "Een overheidsbedrijf moet elke burger en elke klant centraal stellen. Ik zal samen met minister van Consumentenzaken Kris Peeters bekijken hoe we hiermee omgaan." Peeters (CD&V) heeft Proximus al schriftelijk om tekst en uitleg gevraagd. Consumentenorganisatie Test-Aankoop vraagt dat klanten geen huur meer moeten betalen zodra een toestel is terugbetaald.