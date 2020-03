“Politie controleert té strikt in supermarkten” SVM

19 maart 2020

14u53

Bron: Belga 54 Consument Er komen verontruste telefoontjes binnen van zelfstandige supermarkten die te strikt gecontroleerd worden op de coronarichtlijnen. Dat meldt Unizo. Het gaat om politie die in supermarkten komt tellen of er meer dan één klant per 10 vierkante meter aanwezig is en de zaakvoerder dan de opdracht geeft om klanten buiten te sturen.

Volgens Unizo doet de politie tijdsmetingen en wordt de regel om maximaal 30 minuten in de supermarkt te spenderen te strikt opgevolgd. "Zaakvoerders doen alles wat binnen de mogelijkheden ligt om de coronaregels op te volgen", zegt Luc Ardies van Unizo. Zij maken zich echter ook zorgen over de praktische opvolging van het verbod op promoties of prijskortingen.

Volgens Unizo houdt iedereen zich aan die maatregel, vooral om op dat vlak onderlinge concurrentie in deze crisissituatie te vermijden. "Maar in de winkels blijven soms - en vooral bij wijze van uitzondering - beperkte promoties aanwezig. Bijvoorbeeld op de verpakkingen, als die zo door fabrikanten aangeleverd werden", legt Ardies uit.

“Op toppen van de tenen”

Buurtsuper.be, de Unizo-organisatie van supermarkten en voedingsspeciaalzaken, vraagt aan de controlerende overheden om rekening te houden met de crisistoestand die momenteel in alle supermarkten geldt. "Zaakvoerders en hun personeel lopen op de toppen van hun tenen om de situatie meester te blijven en weten vaak niet welke urgente zaak eerst aan te pakken.”

Gebruik bij controlebezoeken daarom het gezond verstand, luidt de oproep. “Er moet correct ingeschat worden of de zaakvoerder en het personeel er alles aan doen om als 'een goede huisvader' en met de middelen die voorhanden zijn een optimale hygiënehuishouding met verhoogde coronarichtlijnen te waarborgen. Dat maakt het trouwens ook voor de controlediensten in de praktijk haalbaar om zo veel mogelijk voedingszaken te controleren.”

