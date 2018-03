«Perfect paasei bevat cacaoboter, géén palmolie» De grote chocoladetest: de beste goedkoopste eitjes met vulling Kristel Mauriën

25 maart 2018

07u55 0 Consument Moeten paaseitjes duur zijn om ook lekker te zijn? Of vind je onder de goedkopere eitjes uit de supermarkt ook smaakvolle? Top-patissier en -chocolatier Joost Arijs proeft ze voor.

«Zes weken voor Pasen vragen mensen al naar paaseitjes», lacht de Gentse chocolatier Joost Arijs. «Naar mijn gevoel worden ze meer verkocht dan chocoladen sintfiguur­tjes. Een paaseitje is dan ook een lekkere snack die je snel bij de koffie of even tussendoor kan binnenspelen.»

In alle supermarkten en drogisterijen liggen de rekken dan ook al wekenlang vol met een ruim assortiment in de meest uiteenlopende smaken en vullingen. «Een goede vulling kan echt voor een smaaksensatie in de mond zorgen», zegt Arijs. «Ik hou meer van gevulde paaseieren dan van volledige chocoladen paaseieren. Vandaag de dag kan je het zo gek niet bedenken of het kan verwerkt worden in de vulling: van framboos over yuzu tot fleur de sel.»

Je hebt 12% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN