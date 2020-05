“Pas je thermostaat aan en ga 's ochtends winkelen": Onze budgetexperte lijst kleine bespaaradviezen op met een grote impact

Er zijn veel manieren om geld te besparen in je huishouden en de ‘kleintjes’ worden daarbij vaak vergeten. Hoe kan je snel het goedkoopste tankstation vinden? En wat zijn eenvoudige acties om op energie, water, eten en vervoer te besparen? Het kan soms heel simpel zijn: “Door het deksel op de pan te laten, win je bijvoorbeeld al 30 euro per jaar.”

1. WINKELEN:

• Ga ’s ochtends naar de supermarkt: met een fris hoofd geef je minder geld uit.

• Ga niet met een lege maag naar de winkel. Het leidt je af en daardoor zal je meer kopen.

• Stel een weekmenu op. Ga op het internet op zoek naar budgetvriendelijke recepten voor de hele week. Gebruik dit maaltijdplan als basis voor je boodschappenlijstje. Je bespaart makkelijk enkele tientallen euro’s per week.

• Haal minder (lekkers) in huis. Hoe meer je in huis hebt, hoe meer je zal eten en hoe sneller je weer naar de winkel moet voor een nieuwe voorraad.

• Koop groeten en fruit van het seizoen. Buiten het seizoen betaal je soms wel het driedubbele. En snijd je groenten zelf, dat snijdt de prijs.

Wil je iets echt heel graag? Wacht 10 minuten of loop een blokje om en vraag jezelf dan of je het nog altijd echt nodig hebt? Sara Van Wesenbeeck

• Koop geen kant-en-klare babyvoeding, maar bereid het zelf. Het is een pak goedkoper én gezonder en lekkerder voor je baby.

• Probeer nieuwe producten uit zoals huismerken, wedden dat ze even lekker zijn dan hoofdmerken én een pak goedkoper.

• Doe nooit inkopen als je in een droevige bui bent. ‘Emoshoppen’ kost je alleen maar geld en vaak doe je spijtaankopen. Je verliest makkelijk 50 euro.

• Pas de 10-minuten-regel toe. Wil je iets echt heel graag? Wacht 10 minuten of loop een blokje om en vraag jezelf dan of je het nog altijd echt nodig hebt.

2. ETEN

• Eet je diepvriezer en je voorraadkast(en) leeg.

• Ontbijt als een keizer. Een stevig ontbijt geeft veel energie voor de hele dag. Je zal tijdens de dag ook minder snel zin hebben in grotere maaltijden en tussendoortjes.

• Organiseer elke week een kliekjesdag en bereid een heerlijke maaltijd met de overschotjes van de vorige dagen. Let wel dat je ze in de koelkast bewaart.

• Drink meer water. Frisdranken en alcoholische dranken zijn best duur en niet zo gezond. En drink kraantjeswater. Het is veilig, is overal te verkrijgen en is tot 200 keer goedkoper dan flessenwater. Je bespaart minstens 150 euro per jaar.

3. WATER:

• Laat het water niet lopen als je je tanden poetst. Gebruik een glas of beker en je waterrekening zal flink verminderen.

• Neem wat vaker een douche in plaats van een bad. Een bad kost drie keer zoveel als een douche. Je bespaart 150 euro/jaar/persoon.

• Beperk je douchetijd tot 5 minuten in plaats van de gemiddelde tijd van 9 minuten. Gebruik een ‘douchetimer’ of muziekdeuntje om je eraan te herinneren dat het tijd is om de kraan dicht te draaien. Met deze ‘beperkte’ douchebeurt win je 70 euro per jaar.

• Herstel lekkende kranen of een spoelbak van de wc die blijft lopen.

4. ENERGIE

• Aan het koken? Deksel op de pan. Je wint 30 euro per jaar.

• Ontdooi je vriesvak of diepvriezer. Zodra er zich een ijslaag van meer dan twee millimeter heeft gevormd, gaat je diepvriezer meer energie verbruiken. Deze actie brengt je 10 tot 20 euro per jaar op.

Zet de thermostaat altijd 1 graad lager dan je gewend bent. Zo bespaar je tot 7 procent op je verwarmingskosten Sara Van Wesenbeeck

• Laad je smartphone, kruimeldief, tandenborstel en scheerapparaat alleen op als het nodig is. Laad ze op bij daltarief.

• Zet de thermostaat altijd 1 graad lager dan je gewend bent. Zo bespaar je tot 7 procent op je verwarmingskosten.

• Voorkom sluipverbruik: laat elektrische toestellen niet in stand-by-modus staan.

• Doe altijd het licht uit als je de kamer verlaat.

• Draai je was op 30 graden. Door de nieuwe wasmiddelen zal je was er even schoon uit komen als een die je op 60 of 90 graden hebt gewassen.

• Heb je die hypersnelle (en veel duurdere) internetverbinding echt nodig?

5. VERVOER

• Laat de auto staan als je het ook met de fiets kunt doen. En doe aan carpooling met je collega’s. Als het een beetje meezit heb je ook gratis leuke gesprekken.

• Check één keer per maand de bandenspanning van je auto. Met de juiste bandenspanning verbruikt je auto 5 procent minder én verslijten je banden minder snel. En ook het milieu wordt daar beter van.

• Tank niet op de autostrade. Je wilt toch echt niet meer betalen voor je brandstof als het elders goedkoper kan? Zoek de goedkoopste pomp bij jou in de buurt via carbu.com. Geef je postcode in en verdien geld.

En ook deze 8 extra besparingstips:

1. Laat elke dag één extraatje, zoals een flesje water, een designerkoffie, een extra tijdschrift, een snack of een koffiekoek. Je winst: gemiddeld 2 euro per dag.

2. Leer je slechte gewoontes af, zoals roken, alcohol of snoepen (en stop het geld dat je ermee wint in een spaarpot, dat motiveert om vol te houden).

3. Herstel wat stuk is in plaats van het weg te gooien. En doe het zelf als je het kan. Je bent handiger dan je denkt.



Ruil bijvoorbeeld ook babysitbeurten met je buren: zo hebben alle drukbezette ouders af en toe een vrije avond zonder de kosten voor een kinderoppas Sara Van Wesenbeeck

4. Print op beide kanten van je papier.

5. Koop niet op krediet. Geld lenen kost altijd geld. Op het eind van je lening heb je altijd meer afbetaald dan het bedrag van je aankoop.

6. Ruim je huis op en verkoop de spullen (online) die je niet meer gebruikt, maar die wel nog in goede staat zijn.

7. Ruil spullen en diensten. Ruil bijvoorbeeld ook babysitbeurten met je buren: zo hebben alle drukbezette ouders af en toe een vrije avond zonder de kosten voor een kinderoppas.

8. Zet elke dag een kleintje, 1 euro of een halve, opzij: het levert je op het einde van het jaar een mooie som geld op.

Kies je eigen kleintjes uit de lijst. Noteer de bedragen die je er mee uitspaart en zet die bedragen telkens op je spaarrekening. Dat levert je zonder moeite een mooie cent op.

Budget- en organizingcoach Sara Van Wesenbeeck is de bezieler van Barking Dogs.

