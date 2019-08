“Oppassen voor sluwe oplichtingstruc met pakketjes die je niet hebt besteld” ES

27 augustus 2019

16u57

Bron: BBC News 3 Consument Tegenwoordig gebruiken oplichters, vooral in het Verenigd Koninkrijk, een nieuwe methode: ze bestellen een waardevol pakketje in jouw naam en proberen het te onderscheppen wanneer het aan je deur geleverd wordt. Dat meldt BBC News. Vaak hebben de oplichters persoonlijke gegevens van hun slachtoffers in handen waarmee ze de bestelling kunnen plaatsen.

De oplichting verloopt als volgt: Je krijgt thuis de nieuwste smartphone geleverd. Je naam staat op het pakket, maar je kan je niet meer herinneren dat je het besteld hebt. Luttele momenten later staat er iemand anders voor de deur, zogenaamd een koerier, die je vertelt dat de levering een fout was en je vraagt het pakket terug te geven. Geef je het pakketje terug, heb je een dure beslissing genomen: de factuur komt namelijk tóch bij jou terecht.

Waardevolle producten

Deze oplichtingstruc komt voor wanneer oplichters, op een of andere manier, in het bezit zijn van iemands persoonlijke gegevens. Met die gegevens kunnen ze makkelijk een waardevol pakket bestellen en bij het slachtoffer thuis laten leveren. De oplichting kan voortvloeien uit een identiteitsdiefstal.

Oplichters proberen eerst het pakket te onderscheppen bij de levering door zich bijvoorbeeld spontaan aan te bieden als eigenaar. Wanneer dat niet lukt, doen ze zich vaak voor als koerier om het ‘foutief’ geleverde pakket terug mee te nemen.

“Geef het pakket niet terug”

“Wanneer een koerier onverwacht een pakket terug komt ophalen, overhandig je het beter niet”, zegt Adam French, deskundige op het gebied van consumentenrechten, aan BBC News. “Vraag de koerier om zijn legitimatie te tonen en contacteer het bedrijf waar hij voor beweert te werken. Bij enige twijfel bel je best de politie.”

“Daarnaast kan je bij het ontvangen van een ‘onbesteld pakket’ contact opnemen met de winkel die het verstuurde. Zij kunnen je helpen het pakket terug te sturen”, vervolgt French.

“Identiteitsdiefstal komt geregeld voor, dus neem best meteen contact op met je bank indien er een verdachte betaling is gebeurd. Zorg er ook voor dat persoonlijke documenten zoals bankafschriften niet zomaar ergens rondslingeren en verscheur ze wanneer je ze in de vuilbak gooit”, luidt het nog.

“Traditionele manieren nog steeds populair”

“Zelfs in het digitaal tijdperk, waar online oplichting in de lift zit, gebruiken de oplichters nog steeds traditionele manieren, zoals huis-aan-huisverkoop en cold calling - ongevraagde oproepen - om mensen af te zetten”, zegt Gillian Guy, algemeen directeur van Citizens Advice, aan BBC News. “Vaak zijn kwetsbare en sociaal geïsoleerde mensen het slachtoffer van deze praktijken”, vervolgt Guy.

België

“Vandaag is deze manier van oplichting vooral in het Verenigd Koninkrijk aan een opmars bezig”, zegt Guy. In België zijn er voorlopig geen cijfers bekend over pakketfraude. De meeste klachten in 2018 gingen over oplichting via de telefoon, meldde het centraal Meldpunt voor misleiding, bedrog, fraude en oplichting. In totaal werden er vorig jaar 34.261 meldingen ontvangen, gaande over allerlei vormen van oplichting, fraude of misleiding. Dat zijn er 94 per dag.