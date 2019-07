"NMBS duwt reiziger naar digitale verkoopkanalen” SVM

02 juli 2019

10u55

Bron: Belga 6 Consument Vanaf 5 augustus worden de openingsuren van 78 treinstations in heel het land aangepast. De loketten zullen er bijvoorbeeld tijdens de week ’s namiddags en/of gedurende bepaalde periodes tijdens het weekend sluiten, meldt de NMBS. Vooral in de kleinere betrokken stations is de impact groot, maar ook bijvoorbeeld in Gent-Sint-Pieters zullen de loketten ’s avonds een half uur eerder sluiten.

TreinTramBus, Navetteurs.be en Test-Aankoop betreuren die beslissing. Ze vrezen naar eigen zeggen dat dit opnieuw een stap is in de richting van een volledig sluiting. Het gaat meer bepaald om 35 stations in Wallonië en 43 in Vlaanderen.

De organisaties kunnen zich niet vinden in de argumenten die door de NMBS aangehaald worden, zoals onder meer "het succes van de digitale aankoopkanalen" en "de veranderende gewoontes van de reizigers". "We stellen vast dat de reizigers naar de automaten geleid worden, zelfs wanneer de loketten toch bemand zijn. Het kleine aantal dat dan open is, veroorzaakt lange files die de reizigers alsnog naar de automaten doen teruggrijpen", klinkt het.

De organisaties wijzen er ook op dat de taken van de loketbediendes zich niet beperken tot de verkoop van tickets. "Zij zijn er ook om de reizigers te informeren over de beste keuze, het beste tarief of de meest ideale formule. Bovendien geeft hun aanwezigheid ook een verhoogd veiligheidsgevoel.”