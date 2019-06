“Nieuwe” blauwe zak voor 1 miljoen Vlamingen: dit mag er voortaan in SPS

03 juni 2019

13u13

Bron: Belga 0 Consument Fost Plus en OVAM hebben vandaag de nieuwe blauwe zak geïntroduceerd in sorteerbedrijf Vanheede. Daarmee wordt de oude pmd-zak uitgebreid. Voortaan mogen 1 miljoen inwoners alle soorten plastic in de pmd-zak steken, ook botervlootjes. Tegen 2021 moet heel Vlaanderen ingestapt zijn in het nieuwe systeem.

Voortaan mogen zaken als botervlootjes, yoghurtpotjes en plasticfolie in de pmd-zak. Deze maatregel zal ervoor zorgen dat de hoeveelheid plastic die nog in restafval zit kan teruggedrongen worden met ongeveer de helft. Daardoor kan er jaarlijks 50.000 ton meer gerecycleerd worden. De uitbreiding van de pmd-zak betekent daardoor ook minder CO2-uitstoot. Door het recycleren van meer plastics, worden meer grondstoffen gerecupereerd en worden CO2-emissies gereduceerd.

De invoering van de nieuwe pmd-zak zal in fasen gebeuren en voltooid zijn in 2021. Op die manier krijgen bedrijven in de recyclageketen de tijd om zich voldoende aan te passen en voor te bereiden. Volgens Jürgen Desmedt van sorteerbedrijf Vanheede is daar heel wat innovatie voor nodig. "Wij leiden ons huidig personeel op in het nieuwe systeem maar werven ook nieuwe mensen aan. Bij ons zal dat zo'n 25 jobs creëren. Ook passen we vernieuwende technieken toe zoals zelflerende robots. De eerste fase zal een investering van 7,3 miljoen euro inhouden. De volgende fasen zullen samen zo'n 25 miljoen euro kosten."

Fost Plus en OVAM vragen inwoners uitdrukkelijk om te blijven sorteren volgens de huidige regels tot ze officieel melding krijgen dat ze in hun regio mogen overschakelen op het nieuwe systeem. "Het heeft geen nut om nu al volgens het nieuwe systeem te sorteren als sorteercentra in de buurt er nog niet op uitgerust zijn. Het zal zelfs het verwerkingsproces bemoeilijken", legt Jürgen Desmedt van sorteerbedrijf Vanheede uit.

Inwoners die moeten overschakelen op het nieuwe systeem worden telkens enkele weken op voorhand op de hoogte gebracht met een folder in de bus. Wie start met de nieuwe blauwe zak en nog een voorraad oude pmd-zakken heeft, mag deze blijven gebruiken. De prijs van de zakken blijft dezelfde.