“Mensen die zwembad hebben gevuld met leidingwater, zullen verbaasd opkijken als ze waterrekening gepresenteerd krijgen”

Op hete dagen laten we het water uit de kraan rijkelijk vloeien. Om ons te verfrissen. Om het gazon fris en groen te houden. Om een zwembad of een plonsbad te vullen. Toch waarschuwt Paul D’Hoore, geldexpert in ons geldpanel , ervoor dat je zeker ook eens moet stilstaan bij de kostprijs van je waterconsumptie. “Want voor water bestaan er twee tarieven, en de prijsverschillen per regio kunnen aanzienlijk zien.” Met welke bijkomende kosten moet je dan rekening houden?

Water en ook elektriciteit vertonen een groot verschil met verbruiksgoederen zoals voeding en drank. Als je in een winkel een grotere hoeveelheid koekjes koopt, zákt de prijs per koekje. Koekjes in een familieverpakking zijn (per stuk) goedkoper dan apart verpakte koekjes. Dat is logisch. Op die manier word je door de fabrikant én door de winkelier verleid om méér koekjes aan te kopen. Hoe méér koekjes ze kunnen verkopen, hoe liever.

Bij water en elektriciteit is het net omgekeerd. Naarmate je méér verbruikt, stijgt de prijs per liter of kilowattuur. Willen de water- en elektriciteitsbedrijven dan niet méér verkopen? Inderdaad. Want dan moeten ze onevenredig méér investeren in hun netwerk om in piekperiodes méér te kunnen leveren.

Mensen die deze zomer een eigen zwembad hebben aangelegd en dat vullen met leidingwater, zouden wél verbaasd kunnen opkijken als ze later de waterrekening gepresenteerd krijgen

Voor water bestaan er twee tarieven: het basistarief en het comforttarief. De eerste liters die je uit de kraan laat stromen, worden aangerekend tegen het basistarief. Vanaf een bepaalde hoeveelheid, kom je terecht bij het comforttarief. Dat ‘comfort’ moet je dúúr betalen: het comforttarief bedraagt het dubbele van het basistarief.

411 liter per dag per gezin

Waar ligt de grens? Dat hangt af van het aantal mensen dat op jouw adres is gedomicilieerd. Het basistarief geldt voor 30 kubieke meter per woning + 30 kubieke meter per gedomicilieerde bewoner. Een gezin van vier personen mag dus jaarlijks 150 kubieke meter water verbruiken tegen het basistarief. Dat komt overeen met 150.000 liter per jaar of 411 liter per dag.

Als je niet al te gek doet, zou je binnen het basistarief moeten kunnen blijven. Mensen die deze zomer een eigen zwembad hebben aangelegd en dat vullen met leidingwater, zouden wél verbaasd kunnen opkijken, als ze later de waterrekening gepresenteerd krijgen. Veronderstel dat het gezinsverbruik mee daardoor stijgt van 110 tot 220 kubieke meter. Jouw waterverbruik is dan gestegen met 100 % (verdubbeld, dus), maar jouw factuur zal stijgen met 155 %.

De regels voor het basistarief en het comforttarief zijn voor iedereen gelijk. Maar de prijs is niét gelijk. Het basistarief , en dus ook het comforttarief, verschillen van watermaatschappij tot watermaatschappij. Dat komt doordat de ene maatschappij grotere kosten moet maken om zuiver leidingwater te leveren dan een andere.

De prijsverschillen zijn aanzienlijk. Het grootste deel van de provincie Antwerpen wordt beleverd door de watermaatschappij Pidpa en betaalt 1,34 euro per kubieke meter. De duurste waterregio loopt van de oostkust over Brugge en Gent tot Aalst. Daar betaal je een basistarief van 2,10 euro per kubieke meter en dus ook een comforttarief van 4,20 euro. De grootste gelukzakken zijn de Vlamingen in de Nederlandse enclave Baarle-Hertog. Zij worden door de Nederlandse maatschappij Water Brabant beleverd tegen 0,60 euro per kubieke meter.

Je moet goed beseffen dat de regeling voor het basistarief en het comforttarief over de hele lijn wordt doorgetrokken. Laat je het water rijkelijk vloeien, dan stróómt het geld weg

Je betaalt niet alleen voor water

Zoals dat ook het geval is met elektriciteit en autobrandstof aan de pomp, maakt ook het product ‘water’ maar een beperkt deel uit van de factuur die je betaalt. Je moet ook een behoorlijke bijdrage betalen voor ‘afvoer’ en voor ‘zuivering’.

Het water dat je verbruikt, wordt grotendeels weer afgevoerd via de riolen. Dat netwerk wordt aangelegd en onderhouden door de gemeenten. Samen met de gemeenten leggen de watermaatschappijen elk jaar het maximumtarief vast. Het staat een gemeente dus vrij een láger tarief aan te rekenen dan dat maximum. In de praktijk moet je in 8 gemeenten op de 10 het maximumtarief betalen.

Het afgevoerde rioolwater moet ook gezuiverd worden. Op de waterfactuur heet dat ‘de bovengemeentelijke bijdrage voor zuivering’. Dat tarief is gelijk in heel Vlaanderen.

Je moet goed beseffen dat de regeling voor het basistarief en het comforttarief over de hele lijn wordt doorgetrokken. Voor elke liter water die het gemiddelde verbruik te boven gaat, betaal je dus een dubbele waterprijs, een dubbele afvoerprijs en een dubbel waterzuiveringstarief. Laat je het water rijkelijk vloeien, dan stróómt het geld weg.

Het is mogelijk dat een alleenstaande die spaarzaam omspringt met water, een groter bedrag aan ‘vaste rechten’ moet betalen dan aan het vloeibare goud dat uit zijn kraan druppelt

‘Vast recht’ voor iedere kostenpost

Daarmee zijn we nog niet aan het einde van ons Latijn, wat de waterfactuur betreft. Voor élke kostenpost – aankoop, afvoer en zuivering van water – wordt ook nog een ‘vast recht’ aangerekend:

- Voor de beschikbaarheid van leidingwater: 50 euro

- Voor de beschikbaarheid van riolen: 30 euro

- Voor de beschikbaarheid van waterzuivering: 20 euro.

Er is wel telkens een vermindering per gedomicilieerde persoon. Voor een gezin van vier personen, valt het vast tarief daardoor terug tot 10 euro voor water, 6 euro voor afvoer en 4 euro voor waterzuivering.

Voor mensen die alleen wonen, blijft het vast recht een forse brok om te verteren. Een alleenstaande betaalt een vast recht van 40 euro voor water, 24 euro voor afvoer en 16 euro voor waterzuivering. Het is dus mogelijk dat een alleenstaande die spaarzaam omspringt met water, een groter bedrag aan ‘vaste rechten’ moet betalen dan aan het vloeibare goud dat uit zijn kraan druppelt.

