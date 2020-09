“Mensen die op 1 januari 2022 nog geen digitale meter hebben, zullen maar gedeeltelijk aan het capaciteitstarief ontsnappen”

Na je werk thuiskomen, het eten in de oven schuiven en de vaatwasser en wasmachine nog snel even aanzetten? Vanaf 1 januari 2022 zal je het voelen aan je elektriciteitsfactuur. Dan voert de Vlaamse energieregulator VREG een nieuw capaciteitstarief in, dat via de digitale meter ons piekverbruik gaat monitoren. Paul D’Hoore, geldexpert in ons geldpanel , overloopt de nieuwe regelgeving, en legt uit waarom veel of weinig elektriciteit verbruiken niet meer doorslaggevend zal zijn.

Laten we voor een goed begrip vertrekken van de huidige elektriciteitsfactuur. Bij een modaal gezin bestaat die voor 35 % uit elektriciteit. De grootste brok – 45 % – gaat naar distributienettarieven om de stroom tot bij jou thuis te brengen. En dan zijn er natuurlijk nog de onvermijdelijke taksen, bijdragen, heffingen en btw, samen goed voor 20 % van de factuur. Hoe meer elektriciteit je verbruikt, hoe meer je betaalt, dat is logisch. Vandaag zijn ook jouw netwerkkosten rechtstreeks afhankelijk van jouw verbruik. En dát gaat veranderen.

Als wij met z’n allen tegelijk elektriciteit verbruiken, moeten de netbeheerders de capaciteit van het net opdrijven, door zwaardere en duurdere kabels aan te leggen

Als wij met z’n allen tegelijk elektriciteit verbruiken, moeten de netbeheerders de capaciteit van het net opdrijven, door zwaardere en duurdere kabels aan te leggen. Op andere momenten, midden in de nacht bijvoorbeeld, blijft die capaciteit dan onbenut. Het is dus de bedoeling pieken in het verbruik te vermijden.

Daarvoor zal een capaciteitstarief in het leven worden geroepen. Ongeveer 21 % van de elektriciteitsfactuur zal bepaald worden door het capaciteitstarief.

Piekverbruik

De netbeheerders zullen dus nagaan hoe groot ons piekverbruik is. Dat piekverbruik zal ontstaan op het moment dat we verscheidene toestellen tegelijk aan zetten. Grote energievreters zijn onder meer de vaatwasser, de droogkast, de wasmachines, de waterkoker, mobiele elektrische kacheltjes, de oven, elektrische warmwaterboilers, het inductiefornuis en accumulatieverwarming.

De digitale meter zal onder meer onze ’maandpiek’ registreren

Hoe zal de netbeheerder ons piekverbruik kennen? Dankzij de digitale meter. Die zal onder meer onze ’maandpiek’ registreren. Dat is het kwartier waarop wij in een bepaalde maand het hoogste vermogen hebben verbruikt. Als je één keer per maand een extreem kwartiervermogen hebt gehaald, dan waren al die voorzichtige dagen en weken voor niets.

Van die maandpieken wordt uiteindelijk een jaargemiddelde gemaakt. Eén extreem kwartier kan dus uitgevlakt worden door de elf volgende maandpieken. Als die duidelijk lager liggen, natuurlijk.

Capaciteitstarief

In januari 2022 zullen er nog geen meetgegevens van twaalf maanden beschikbaar zijn. Op dat moment wordt alleen rekening gehouden met jouw maandpiek van die maand. Vanaf februari wordt er rekening gehouden met het gemiddelde van jouw maandpiek van januari en februari. En zo verder tot er gegevens zijn van twaalf maanden. Vanaf dan telt altijd het gemiddelde van de twaalf recentste maanden.

Wie extreme pieken tot stand brengt, hoeft nooit méér te betalen dan het vastgelegde maximumtarief, om te voorkomen dat sommige mensen hun factuur ineens zien verdubbelen

Het capaciteitstarief is een vast bedrag dat dus alleen rekening houdt met jouw piekverbruik en niet met de totale hoeveelheid elektriciteit die je verbruikt. Er is een ondergrens en een bovengrens. Wie een maand lang géén stroom verbruikt (bijvoorbeeld in een tweede verblijf), krijgt toch het minimale piekverbruik van 2,5 kilowatt aangerekend. En wie extreme pieken tot stand brengt, hoeft nooit méér te betalen dan het vastgelegde maximumtarief, om te voorkomen dat sommige mensen hun factuur ineens zien verdubbelen.

Digitale meter

Op dit moment hebben ruim 200.000 Vlaamse gezinnen een digitale meter. Tegen eind 2024 zou 80% van de Vlamingen erover moeten beschikken. Tegen juli 2029 moet de laatste Vlaamse analoge teller vervangen zijn door een digitaal exemplaar.

Mensen die op 1 januari 2022 nog geen digitale meter hebben, zullen maar gedeeltelijk aan het capaciteitstarief ontsnappen. De klassieke meter kan uiteraard geen piekverbruik registreren, alleen het totale verbruik. Toch zullen de mensen met een klassieke meter ook een minimale jaarlijkse bijdrage in de netkosten aangerekend krijgen. Die stemt overeen met de minimale bijdrage voor gezinnen met een digitale meter. Alle overige distributiekosten zullen bij die mensen aangerekend blijven worden op basis van de verbruikte hoeveelheid elektriciteit. Tot op de dag dat ook bij hen de digitale meter zijn intrede doet.

Tot nu toe word je beloond met een goedkoper nachttarief als je je piekverbruik verplaatst naar de daluren. Vanaf 2022 is het dus omgekeerd

Tegelijk met de invoering van het capaciteitstarief wordt op 1 januari 2022 het systeem van dag- en nachttarief afgeschaft, zowel voor mensen met een digitale meter als een klassieke teller. Tot nu toe word je beloond met een goedkoper nachttarief als je je piekverbruik verplaatst naar de daluren. Vanaf 2022 is het dus omgekeerd: dan word je bestraft met een duurder capaciteitstarief als je je piekverbruik niét uitvlakt.

Ook de voordelige tarifering van het exclusief nachtverbruik gaat op de schop, maar niet meteen. Die tarifering wordt geleidelijk afgebouwd over een periode van 4 jaar (van 2021 tot 2024).

Wat de verandering inhoudt voor mensen met zonnepanelen, is nog onduidelijk

Effect zonnepanelen

Wat de verandering inhoudt voor mensen met zonnepanelen, is nog onduidelijk. In principe kunnen zij nog 15 jaar gebruik maken van het gunstregime van de terugdraaiende teller. De zonnestroom die ze overdag op het net zetten, kunnen ze er ’s avonds weer af halen en dankzij de terugdraaiende teller komt hun elektriciteitsverbruik zo op nul te staan. Wie nog in 2020 zonnepanelen installeert, zou dus nog 15 jaar van dat systeem kunnen genieten.

De toezichthouder, de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG), vindt die overgangsperiode te lang en wil dat ook de eigenaars van zonnepanelen hun bijdrage betalen voor het (piek)gebruik dat ze maken van het net. Het Grondwettelijk Hof moet die knoop nog doorhakken.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees ook:

Heel wat sectoren krimpen door corona: wat is nodig om welvaart van België naar hoger niveau te tillen? (+)

Tijd om te beleggen in gesplitste aandelen van Apple of Tesla? Onze geldexperts vertellen wat het inhoudt (+)

“Als België verlaagd btw-tarief wil voor sterilisatie van katten, waarom dan geen voor boekentassen?” (+)