"Let vooral op het frame en de wielen" Zo koop je de juiste koersfiets Inge Stiers

27 mei 2018

12u29 0 Consument Nooit was de wielersport en het wielertoerisme populairder dan vandaag, en dus werden er ook nooit zoveel fietsen verkocht. «Voor 1.100 à 1.500 euro heb je al een degelijke aluminium fiets», weet fietsexpert Philippe Van Eekhout.

«We fietsen veel meer dan vroeger, zeker in Antwerpen», zegt Philippe Van Eekhout, eigenaar van Velodome, een fietszaak in Berchem waar ook een wielerclub en een brasserie aan verbonden zijn. «Vooral de elektrische fiets boomt als nooit tevoren. Die maakt 70 tot 75 procent van mijn omzet uit. Maar ook de koers- en de stadsfiets doen het goed. Ik heb dit jaar bijvoorbeeld veel meer koersfietsen verkocht dan vorig jaar.»

In de afdeling koersfietsen blijkt de 'gravel bike' enorm populair. «Dat is een nieuwe trend», aldus Philippe. «Vroeger had je een fiets voor het klimwerk, eentje voor de kasseien en nog een andere voor de tijdrit, maar al die verschillende aspecten zitten nu vervat in die gravel bike. Eén fiets voor alle werk, zeg maar.»

Carbon wielen zijn veel duurder dan die in aluminium. En je hebt handgespaakte wielen en machinaal gespaakte wielen. De eerste zijn duurder, maar steviger» Philippe Van Eekhout

