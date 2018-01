Kindzorgverzekering Gesponsorde inhoud “Quino-wa, mama?!?” Is al die ‘gezonde voeding’ wel zo gezond voor onze kinderen? 5 tips van de diëtiste! Aangeboden door VIVAY by AG Insurance

Sojamelk, haverdrankjes, gojibessen, quinoa, bio-appels: bewust en gezond eten vindt - mede dankzij de vele healthy foodgoeroes - vlot z’n weg naar de Vlaamse keukens. Maar is al die ‘gezonde voeding’ ook wel zo gezond voor onze kinderen? Overdrijven is nooit goed, vindt diëtiste Janice Bosschaert van De Voedingsbrug. Zij geeft commentaar op vijf healthy food stellingen en verduidelijkt hoe ver je kan gaan.

1. Is melk nog altijd goed (en nodig) voor elk?

“Melkproducten zijn onmisbaar voor opgroeiende kinderen. Ze vormen een bron van volwaardige eiwitten, mineralen (calcium) en vitamine B2 en B12. Kleuters zouden dagelijks zo’n 2 glazen aan melkproducten moeten binnenkrijgen, kinderen tot 12 jaar 3 glazen. Rijstdrink, haverdrink en andere plantaardige melkvervangers (behalve sojadrinks) zijn minder geschikt. De kwaliteit van deze eiwitten ligt lager dan die bij dierlijke eiwitten en sojamelk. Ze worden ook niet altijd verrijkt met calcium.”

2. Zijn superfoods ook voor kinderen super?

“Er is niets mis met chiazaden, gojibessen en andere zogenaamde ‘superfoods’, maar het zijn dure producten en echt waar: je vindt dezelfde voedingsstoffen ook in klassieke voedingsmiddelen. Je kind af en toe quinoa voorschotelen, kan natuurlijk geen kwaad. Variatie is belangrijk.”

3. Zijn vetten en suiker taboe?

“Ons lichaam heeft vetten en suiker nodig, in beperkte mate. Het is niet voor niets dat je bij het groentepapje van de baby een lepeltje vetstof moet toevoegen. Vetten zouden dagelijks voor 30 tot 35% van onze energie-inname moeten instaan. Kies wel zoveel mogelijk voor ‘juiste vetten’, zoals vette vis bijvoorbeeld. Die bevat onverzadigde vetzuren.

En wat suiker betreft: een koekje of snoepje kan, maar leg je kind ook uit waarom vijf koekjes niet gezond zijn. Kinderen zijn best begripvol als ze eenmaal snappen waarom je van bepaalde voedingsmiddelen niet te veel mag eten.”

4. Eet de hele familie best veggie?

“Een vegetarisch dieet kan prima voor opgroeiende kinderen. Ouders laten zich dan wel best informeren en begeleiden door een diëtist om te voorkomen dat er voedingsstoftekorten ontstaan. Vegetarisch eten is immers méér dan gewoon vlees of vis weglaten. Let op voor een tekort aan ijzer, vitamine B12 en calcium en kies voor goede vegetarische eiwitbronnen (zoals tofu, tempé, sojabonen en linzen).

Bij een veganistisch dieet (zonder zuivel, eieren,…) is er een groter risico op tekorten. Extra vitamine B12, dat alleen in dierlijke voedingsmiddelen voorkomt, zal dan sowieso nodig zijn, en ijzer vaak ook.”

5. Is eigen (bio-)kweek altijd beter?

“In onze maatschappij zijn de regels voor voedsel zo streng dat het eigenlijk niet zoveel uitmaakt of je nu ‘gewone’ tomaten koopt of bio. Hetzelfde geldt voor producten uit eigen tuin. Wat we ouders wel vaak aanraden, is om samen met de kinderen groentjes te planten in de tuin of in een moestuinbak. Zo zien ze die zelf groeien en zijn ze op een leuke manier betrokken bij wat er op hun bord komt.”

Extra tips van de diëtiste:

-Lees de verpakkingen! Leer de voedingswaardetabellen lezen en interpreteren. Zo word je je bewust van wat je je kinderen te eten geeft. Een ‘gezonde’ koek moet bijvoorbeeld een minimum aantal vezels bevatten.

-Haal je informatie niet van online fora. Op het internet circuleert veel foute informatie. Heb je vragen over de voeding van je kinderen, raadpleeg dan liever een professionele voedingsdeskundige.