"Komst Jumbo zorgt voor prijzenoorlog supermarkten” BCL

19 november 2019

08u31 28 Consument “Wij zullen geen prijzenoorlog starten.” Dat verkondigde Jumbo toen het begin deze maand zijn eerste Belgische winkel opende in het Limburgse Pelt. Test-Aankoop deed de test en wat bleek? Een karretje winkelwaar in Jumbo België is 17 procent goedkoper dan exact hetzelfde net over de grens. “Onze supermarkten worden gedwongen om te volgen”, zegt Test-Aankoop bij De Inspecteur op Radio 2.

De consumentenorganisatie ging shoppen bij Jumbo in Pelt, waar de Nederlandse discounter op 6 november de eerste vestiging van ons land opende. Ze rekenden aan de kassa een representatieve winkelkar met 50 producten af, van huismerken tot internationale merken, groenten en fruit. Goed voor een kasticket van 124 euro. Daarna trok Test-Aankoop de grens over, naar Jumbo Budel, om er exact dezelfde kar te winkelen. Daar moesten ze 145 euro betalen. “Een prijsverschil van bijna 17 procent”, merkt November op. “Hoewel altijd beweerd wordt dat winkelen in Nederland goedkoper is.”

Niet in regio Pelt dus. “We wisten dat Jumbo met scherpe prijzen zou komen, maar dit is een opvallend verschil. Op die manier wordt de concurrentie, zoals bijvoorbeeld Colruyt, gedwongen om ook lager te gaan. De Nederlandse supermarkt voert net als Colruyt een regionale prijzenpolitiek, wat betekent dat men de prijzen verlaagt als ook de concurrentie scherper gaat in een bepaald gebied. In Pelt is er heel veel concurrentie, de prijzenoorlog is gestart. De strijd om de consument is begonnen.”

Test-Aankoop maakt zich vooral zorgen om de kwaliteit. “Coca-Cola blijft Coca-Cola en Dash blijft Dash, maar garnaalsalade… de kans bestaat dat daar binnenkort meer mayonaise dan garnalen in zit. Daarom moeten we in de toekomst toch meer op kwaliteit gaan controleren.”