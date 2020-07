“Kajaktocht kon meer dan 100 euro goedkoper”: budgetreisblogster Caroline zocht uit hoe je voordelig de binnenwateren verkent

Om een memorabele kajaktocht te maken, hoef je niet per se naar de Ardennen. Ook in het binnenland zijn tal van mooie vaartrajecten. Alleen kijk je bij de keuze van de verhuurder maar beter uit, want de tarieven die ze hanteren verschillen enorm. “Over het algemeen ligt de gemiddelde prijs van een dagje kajakken rond de 18 à 20 euro per persoon. Soms moet je ook extra betalen voor de tonnetjes om je spullen droog te houden of het verplichte zwemvest. Maar als je even het internet afschuimt, vind je zeker deals die het goedkoper maken”, zegt Caroline. “Wij hebben onze kajaks gehaald bij Loods 25 in Gent. Het standaardtarief is daar 16,50 euro voor een hele dag, maar er is een bon via www.groupon.be te verkrijgen waarmee je slechts 6,99 euro voor een halve dag en 8,99 euro voor een volledige dag betaalt.”

Koop je een kortingsbon? Kijk even na voor welk type boot je bon geldig is, mensen na ons moesten bijbetalen als ze een dubbele kajak wilden

Caroline Buytaert

“Ik had bovendien nog een extra kortingscode van Groupon zelf liggen, waardoor de prijs voor een hele dag maar op 6,29 euro per persoon kwam. Ook via Social Deal kan je voor Loods 25 een kortingsbon kopen, maar dan betaal je nog steeds 10 euro voor een hele dag. Kijk wel even na voor welk type boot je bon geldig is. Wij konden kiezen uit een enkele of dubbele kajak, maar de mensen na ons moesten bijbetalen als ze een dubbele wilden.”

Natte picknick

“Wij zijn vertrokken aan de Watersportbaan en helemaal tot in het centrum van Gent gevaren. Daar hebben we de boot aangemeerd en zijn we op de Graslei gaan lunchen in een restaurant waar we zicht hadden op onze kajaks. Een eigen picknick meenemen is niet zo’n goed idee, want in zo’n kajak wordt álles nat. We hadden wel een tonnetje om onze spullen in op te bergen, maar daar kan niet zoveel in. Ik zou het dus niet aanraden om eten in je rugzak te steken.”

“Na de lunch zijn we de andere kant opgevaren en hebben we nog een stop gemaakt om iets te drinken, om ten slotte weer te eindigen op de Watersportbaan. Ondanks het feit dat het wat geregend had, was het toch een geweldige ervaring. Zó leuk zelfs dat we nu overwegen om zelf een kajak te kopen.”

Verschillende verhuurbedrijven met elkaar vergeleken:

1. KAJAK LOODS 25

Tarief :

• Halve dag: €12,50 per persoon

• Hele dag: €16,50 per persoon

Mogelijke kortingen :

• Vivabox: kajak voor 4 personen, voor halve dag: €49,90

• Groupon Deal: 44% korting voor halve dag of 45% voor hele dag

• Social Deal: €7 voor halve dag en €10 voor hele dag

• Groupon: €6,99 voor halve dag en €8,99 voor hele dag. www.groupon.be

Goedkoopste prijs:

Voor ons gezin voor hele dag via Groupon Deal + extra kortingscode van Groupon: 4 x €8,99 - kortingscode 30% = €6,29 x 4 = €25,16

2. KEMPEN KAYAKS

Tarief :

• 1 kajak: €14

• 1 duo-kajak: €18

• 1 kano (3 personen): €21

• 1 zwemvest: €1

Mogelijke kortingen :

Hoe groter je groep, hoe meer korting: 5% vanaf 30 personen, tot 25% vanaf 70 personen.

Goedkoopste prijs :

Voor ons gezin voor hele dag: 2 x €18 (duo) + 4 x €1 (zwemvesten) = €40

3. KANO EN KAJAKCENTER WACHTEBEKE

Tarieven :

Eén- of tweepersoonskajak, of twee- tot vierpersoonskajak:

• 4 uur: €12,50 per persoon (<1m: €7 - <85: cm €3)

• 8 uur: €18,50 per persoon (<1m: €10 - <85 cm: €5)

Mogelijke kortingen :

Geen gevonden

Goedkoopste prijs :

Voor ons gezin voor hele dag: € 18,5 x 4 = €74

4. KAYAK COMPANY

Tarief :

• Hele dag: €22 per persoon

• Halve dag: €16 per persoon

• Per uur: €4

Mogelijke kortingen :

Kinderen tot 12 jaar: halve prijs

Goedkoopste prijs :

Voor ons gezin voor hele dag: € 22 x 3 +€ 11 x 1 = €77

5. KAYAKS KORENLEI

Tarief :

• 3 uur in voormiddag: €32 voor tweepersoonsboot

• 3 uur in namiddag: €36 voor tweepersoonsboot

Mogelijke kortingen :

• kinderen tot 12 jaar gratis als derde persoon in tweepersoonsboot

• 10% korting voor gasten Hostel Uppelink

• 10% korting met lerarenkaart

• 10% korting met lidkaart EVA, ESN of Natuurpunt

• 10% korting met kaart Gilde Gentse Gastenkamers

Goedkoopste prijs :

Voor ons gezin (exclusief lerarenkaarten) voor hele dag (6 uur): € 32 x 2 + € 36 x 2 = €136

