"Jumbo wordt niet goedkoopste supermarkt van België" SWA

03 september 2019

05u00 2 Consument Wanneer het Nederlandse Jumbo binnen een paar weken de grens oversteekt, is de supermarkt niet van plan om agressief de winkelprijzen lager te trekken. In Nederland claimt de keten de trofee voor de laagste prijzen. In ons land zal het die eer voorlopig aan Colruyt laten, volgens anonieme bronnen in Nederlandse media.

Verschillende mensen die de start van Jumbo in België voorbereiden, gaven aan het Nederlandse vakblad 'Distrifood' uitleg over hoe de zaken staan. Jumbo rekruteert aan de lopende band in ons land, maar houdt in de aanloop naar de Belgische lancering alle officiële communicatiekanalen gesloten. De nieuwe Belgische woordvoerster wilde ook gisteren niets bevestigen of ontkennen.

Colruyt

De belangrijkste ontdekking van 'Distrifood' is dat Jumbo zijn prijspolitiek waarschijnlijk niet importeert, om zo een rechtstreekse confrontatie met Colruyt te vermijden. Die heeft nog altijd als baseline 'laagste prijzen'. In eigen land claimt Jumbo die titel. Wie bij de concurrentie een product vindt tegen een lagere prijs - zonder tijdelijke promoties - krijgt het zelfs helemaal terugbetaald door Jumbo.

Zo'n vaart zal het niet lopen wanneer de eerste drie Jumbo-winkels openen in België. Dat gebeurt zeer waarschijnlijk in oktober en november, dus ruim voor de belangrijke kerstperiode. Het trio zal uit de grond schieten in Overpelt, Rijkevorsel en Lanaken, drie gemeenten in het noorden van ons land, die bevoorraad kunnen worden vanuit Nederland.

Acties over de grens

'Distrifood' maakt nog melding van compensatieregelingen voor Nederlandse uitbaters van een Jumbo-winkel, die in hun buurt concurrentie krijgen van de Belgische Jumbo-vestigingen. Die zullen logischerwijs de aandacht willen trekken bij de opening, met acties die ook boven de grens zullen gevoeld worden.

Maar een regelrechte prijzenoorlog hoort daar dus niet bij. In die bewoordingen had de baas van de Belgische expansie zich al uitgedrukt. Eigenlijk zat in die boodschap verstopt dat de aanpak in België zou verschillen van die in het thuisland. Twee concurrenten die elk de laagste prijzen willen aanbieden, doen elkaar en zichzelf uiteindelijk te veel pijn.