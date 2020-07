“Je kan rosé ook bij het hoofdgerecht serveren”: zo maak je de beste gastronomische match

Zeker in de zomer vormt een roseetje het ideale gezelschap op een terras. Daardoor denken veel mensen dat de wijn niet gecombineerd kan worden met gerechten. Think again! “Er duiken steeds meer gastronomisch getinte rosés op, met meer complexiteit en textuur, die gerust naast hoofdgerechten geserveerd kunnen worden”, weet sommelier Sepideh Sedaghatnia. Vandaag zoomt ze in ons ‘Sommelier in 3 weken’-dossier in op de mogelijkheden.

“Zeker de voorbije jaren wordt vaak beweerd dat roséwijn gerust het ganse jaar door gedronken mag worden, maar daar ben ik het niet mee ons”, zegt Sepideh Sedaghatnia. “Rosé blijft wat mij betreft toch een typische zomerwijn. Net zoals je op een dag met het perfecte terrasjesweer niet spontaan een fles krachtige, tanninerijke rode wijn zal ontkurken, zal je op een koude winteravond aan het haardvuur toch ook niet plots zin krijgen in een glaasje rosé? Al heb ik afgelopen november in mijn wijnbar vreemd genoeg nooit zoveel rosé verkocht als die maand.”

Een rosé is zeker geen bewaarwijn: het aantal roséwijnen dat beter wordt door ze enkele jaren in de kelder te leggen, is letterlijk op één hand te tellen

“Sowieso is rosé als frisse, speelse, jeugdige wijn bedoeld om snel leeg te drinken. Een rosé is zeker geen bewaarwijn: het aantal roséwijnen dat beter wordt door ze enkele jaren in de kelder te leggen, is letterlijk op één hand te tellen. Ook al omdat roséwijnen amper of geen tannines bevatten — die bij rode wijnen als ‘bewaarmiddel’ dienen — en omdat rosés door de wijnbouwer bewust gemaakt zijn op hun fraîcheur – als verfrissing.”

Zijdig effect

“Net als bij de ‘neus’ duiken in de mond van de gemiddelde roséwijn in de eerste plaats smaaktoetsen van klein rood fruit op als frambozen en aardbeien, maar ook occasioneel perzik en af en toe zelfs een tikje pompelmoes.”

De allerbeste roséwijnen zullen een haast fluwelig laagje op de tong leggen

“Bij een kwalitatieve roséwijn zal er een perfect evenwicht bestaan tussen fruitigheid, zuurtegraad en ‘zijdigheid’. Wat ik met dat laatste bedoel? De allerbeste roséwijnen zullen een haast fluwelig laagje op de tong leggen en zo voor een zijdig filmend effect zorgen. Voor de afdronk geldt dan weer: een goede afdronk bij een rosé is qua lengte vergelijkbaar met een medium afdronk bij de betere rode wijnen.”

“Zoek in de mond zeker niet naar hout. Ook de roséwijnen die op hout gelegen hebben, zijn nog altijd op één hand te tellen. Daarmee zal zelfs een rosé van de allerbeste kwaliteit nooit goed samengaan met gegrild rood vlees - daarvoor blijven enkel rode wijnen geschikt.”

Hit onder sommeliers

“De meeste roséwijnen zijn natuurlijk bedoeld als aperitief, maar er duiken toch ook steeds meer gastronomisch getinte rosés op, met meer complexiteit en textuur, die gerust naast enkele (lichte) hoofdgerechten geserveerd kunnen worden. Vooral Whispering Angel van Caves d’Esclans uit de Zuid-Franse Provence is momenteel een wereldwijde hit onder sommeliers: gemaakt van cinsault, grenache noir en syrah – niet toevallig drie druiven die vaak opduiken in rosé. Zeker cinsault is ideaal: de druif heeft een mooie mix tussen citrusaroma’s en tegelijk toetsen van klein rood fruit, wat voor rosé dus een perfecte combinatie is.”

Roséwijnen met een kruidige stijl kunnen perfect bij hoofdgerechten met gevogelte, kalf of buikspek, net als bij tonijn en zalm

Roséwijnen met een kruidige stijl – denk bijvoorbeeld ook aan de Italiaanse rosés met druiven geteeld op de vulkanische ondergrond van de Etna — kunnen perfect bij hoofdgerechten met gevogelte, kalf of buikspek, net als bij tonijn en zalm. Ook groenteschotels kunnen net als pikante en/of zoetzure Aziatische gerechten perfect bij een rosé.”

Ga de uitdaging zelf aan! Maak een foto waarin jij bewijst dat je aan de slag gaat met de tips van Sepideh en stuur hem door via het Sommelier-platform.

Met de HLN Zomer Challenges maken we van België deze zomer het beste vakantieland ter wereld. De grootste namen en experts dagen je uit, jij kiest zelf aan hoeveel en welke challenges je deelneemt. Wij bundelen alle artikels, uitdagingen en foto’s van ‘Sommelier in 3 weken’ in dit dossier.

Meer te weten komen over wijn? Bekijk hier Sepidehs boekenpakket op HLN Shop.

Lees ook:

“Daarom maken sommeliers dat rare, soms overdreven slurpende geluid”: Sepideh legt uit hoe je je mond gebruikt om wijn te proeven (+)

Hoe vol mag je een wijnglas schenken? Sepideh maakt van jou de beste thuissommelier (+)

Was het nu maar 2 dagen of toch een week? Sepideh vertelt hoe en hoelang je ontkurkte wijn kan bewaren (+)