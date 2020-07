"Hoe fijner de bubbeltjes, hoe hoger de kwaliteit": Sepideh maakt je wegwijs in de wereld van mousserende wijnen

Of je nu champagne, cava of prosecco ontkurkt: bubbels betekenen feest! Maar waar slaan die verschillende benamingen eigenlijk precies op? Hoe ontstaan bubbeltjes? En welke fles staat garant voor kwaliteit? Sommelier Sepideh Sedaghatnia legt uit wat de kleur en bubbels van mousserende wijnen vertellen.

Sepideh Sedaghatnia: “Als sommelier in spe moet je natuurlijk ook één en ander afweten over bubbels. Die worden ook mousserende wijnen genoemd omdat ze koolzuurgas bevatten. Terwijl wijnen zonder koolzuurgas, zoals witte of rode wijn, als stille wijnen worden aangeduid. Afhankelijk van het land of de streek waar ze vervaardigd worden, krijgen bubbels een andere naam: champagne als ze in de regio rond Reims werden gemaakt, crémant in de rest van Frankrijk, cava voor Spanje, prosecco voor Italië, sekt voor Duitsland, noem maar op.”

‘Liqueur de tirage’, een mengsel van suiker, oudere wijn en gistcellen dat wordt toegevoegd voor de tweede gisting, zal uiteindelijk voor de kenmerkende bubbeltjes zorgen

“De meeste bubbels, zoals cava en crémant, kopiëren de zogeheten ‘méthode traditionelle’ waarmee champagne wordt gemaakt. Daarbij ondergaat de wijn een dubbele gisting, waarvan de tweede op fles. Voor het begin van die tweede gisting zal ook een zogeheten ‘liqueur de tirage’ toegevoegd worden. Dat mengsel van suiker, oudere wijn en gistcellen zal uiteindelijk voor de kenmerkende bubbeltjes of koolzuurgas zorgen. Buitenbeentje in het productieproces is de Italiaanse prosecco. Die wordt gemaakt volgens de Charmat-methode en brengt ook de tweede gisting in inox vaten door, zodat de voor prosecco typische fraîcheur behouden blijft.”

Waarop wijst het verschil in kleur en bubbels?

“Net zoals bij stille wijnen kan je uit de kleur van mousserende wijnen al heel wat afleiden. Zo zal prosecco door zijn productiemethode sowieso al lichter en bleker uitvallen dan de mousserende wijnen uit andere landen. Maar eigenlijk geldt voor alle bubbels: hoe bleker de wijn, hoe jeugdiger. Is de mousserende wijn lichtgeel met zelfs wat een groenige schijn, dan is die bedoeld om jong te drinken. Zie je al wat meer citroengeel, dan hebben de bubbels al een zekere maturiteit. En donkergeel, met zelfs wat roesttinten, duidt op een oudere schuimwijn die jàren gerijpt heeft.”

“Bij rosébubbels gaat die logica niet even goed op. In tegenstelling tot bij de witte mousserende wijnen, mag tijdens het productieproces aan rosébubbels ook stille rode wijn worden toegevoegd. Toont een rosébubbel zich heel licht van kleur, dan is er bijna geen rode wijn aan toegevoegd. Maar een intens roze kleur betekent dus niet altijd een even complexe, oudere rosé-schuimwijn.”

Hoe dichter de mousse en hoe langer hij na het uitschenken in het glas blijft hangen, hoe beter

“Ook de bubbels verklappen al wat over de kwaliteit. Hoe fijner de koolzuurbelletjes die zich in het glas naar boven haasten, hoe hoger de kwaliteit. Idem met de regelmaat waarmee dat koolzuurgas naar boven komt: hoe regelmatiger de ‘draaikolk’, hoe beter. Zelfs de moussevorming geeft een hint: hoe dichter de mousse én hoe langer hij meteen na het uitschenken in het glas blijft hangen, hoe beter alweer de fles.”

Druiven van de dag: Chardonnay-pinot noir-pinot meunier

“Tenzij het om een ‘blanc de blancs’ gaat waarvoor enkel chardonnay is gebruikt, wordt champagne altijd vervaardigd op basis van het triumviraat chardonnay-pinot noir-pinot meunier. Waar chardonnay als belangrijkste druif voor de finesse, elegantie en mineraliteit zorgt, creëert pinot noir de nodige structuur, terwijl pinot meunier voor de fruitige toetsen zorgt.”

Uit het woordenboek van de sommelier: Muselet

“Het stukje ijzerdraad dat het metalen kapje en vooral de kurk van een fles bubbels in bedwang houdt. De druk van een fles champagne kan makkelijk 6 bar bedragen.”

