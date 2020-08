“Het stadsautootje sterft uit”: wordt de wagen opnieuw een luxeproduct?

Kleine modellen en budgetmerken hebben autorijden gedemocratiseerd. We zijn het gewoon dat er vandaag een auto voor iedereen is: van een Fiat Pandaatje tot een dikke Audi eTron. Maar die luxe mogen sommigen van ons binnenkort vergeten. Autobezit wordt weer een privilege voor mensen met geld, omdat de kleine auto gedoemd is om te verdwijnen. En wat overblijft in de showroom, wordt peperduur. Oorzaak? Europa, dat heiliger wil zijn dan de paus. Onze auto-expert bekijk de toekomst van onze vierwielers (en onze portefeuille).

Consument Kleine modellen en budgetmerken hebben autorijden gedemocratiseerd. We zijn het gewoon dat er vandaag een auto voor iedereen is: van een Fiat Pandaatje tot een dikke Audi eTron. Maar die luxe mogen sommigen van ons binnenkort vergeten. Autobezit wordt weer een privilege voor mensen met geld, omdat de kleine auto gedoemd is om te verdwijnen. En wat overblijft in de showroom, wordt peperduur. Oorzaak? Europa, dat heiliger wil zijn dan de paus. Onze auto-expert bekijk de toekomst van onze vierwielers (en onze portefeuille).

Fabrikanten haken af

Bij heel wat merken blijft het verdacht stil rond de kleinere modellen. Autootjes als de Peugeot 108, Citroën C1 of Toyota Aygo kwamen in 2014 op de markt. Als je de gemiddelde leeftijd van een model kent, dan weet je dat we in 2021 een nieuwe versie zouden mogen verwachten. Maar die nieuwe versie komt er niet (meer). De huidige Fiat 500 is zelfs al sinds 2007 zo goed als onveranderd. Bij Ford is de kleine Ka uit het gamma verdwenen zonder dat er een opvolger kwam. Bij Volkswagen, Skoda en Seat zijn de Up, de Citigo en de Mii de pensioengerechtigde leeftijd voorbij en straks in ons land alleen nog in een volledig elektrische versie te koop.

En dan was er twee weken geleden die uitspraak van de grote baas van Renault, Luca De Meo. In een gesprek met de Franse pers over de toekomstplannen van het merk zei hij dat Renault zich in de komende jaren zal concentreren op modellen in het zogenaamde C-segment, zoals de Kadjar of Mégane. De kleinere segmenten omschreef hij als ‘te risicovol’ voor een autobouwer. Eigenlijk is dat een zeer ingrijpende koerswijziging. Met de kleine Clio (B-segment) en nog kleinere Twingo (A-segment) heeft Renault immers twee auto’s die bijzonder populair zijn. De uitstekende Clio is op dit ogenblik zelfs de best verkopende wagen op de Europese markt.

Dat dergelijke modellen toch geen lang leven meer beschoren zijn, heeft alles te maken met de prijs: ze worden te duur om te bouwen — de winstmarge op kleine auto’s is nu al zo klein. Maar vooral: ze worden veel te duur voor de consument. Niet iedereen wil/kan 30.000 betalen voor een stadsautootje.

Strengste CO2-norm ter wereld

Vanaf dit jaar mag de gemiddelde uitstoot van alle auto’s die een merk in Europa verkoopt nog maar 95 gram per kilometer bedragen. Dat is de strengste norm ter wereld. Er moet uiteraard iets gedaan worden aan de wereldwijde emissie van CO 2 en schadelijke stoffen. Alleen viseert Europa de autosector daarbij op een manier die compleet onevenredig is in vergelijking met de aanpak in andere sectoren. Om niet te zeggen: de doelstellingen zijn niet realistisch. Dit is immers nog maar het begin. Tegen 2025 mag de gemiddelde uitstoot nog maar 81 gram bedragen, tegen 2030 59 gram. Zet dat om in brandstofverbruik en je hebt het nog over een liter of twee voor 100 kilometer.

Zonder hybride aandrijving — een elektromotor naast de verbrandingsmotor — raakt een kleine auto nooit aan een CO2-uitstoot van minder dan 95 gram

Dergelijke beslissingen getuigen van een schrijnend gebrek aan realiteitszin. Auto’s worden er immers veel duurder door, en voor sommigen compleet onbetaalbaar. Zonder hybride aandrijving — een elektromotor naast de verbrandingsmotor — raakt een kleine auto nooit aan een CO 2 -uitstoot van minder dan 95 gram. Zelfs een piepkleine Fiat Panda heeft elektrische ondersteuning voor nodig — een zogenaamd ‘mild hybride-systeem’, het lichtste dat er is — om 89 gram te halen. Nu nog goed, maar niet meer vanaf 2025. Kostprijs voor de consument: 700 euro meer (11.980 euro in plaats van 11.280 euro, een prijsstijging van meer dan 6 procent). En uit goede (technische) bron vernamen we dat de werkelijke kost van zo een licht hybridesysteem zelfs nog hoger ligt. De meeste automerken stoppen immers een stuk van die meerprijs in extra uitrusting, in de hoop dat de consument de pil wat makkelijker slikt. Maar ook dat heeft een pervers effect: autootjes met elektrische ondersteuning kan je daardoor bijna nergens krijgen in de goedkoopste basisuitrusting.

Het lijkt onvermijdelijk dat ook een merk als Dacia zijn prijzen serieus zal moeten verhogen om auto’s te kunnen uitrusten met de technologie die Europa met zijn normen vereist

Het is ook een evolutie waar budgetmerken niet aan zullen ontsnappen. Het lijkt onvermijdelijk dat ook een merk als Dacia zijn prijzen serieus zal moeten verhogen om auto’s te kunnen uitrusten met de technologie die Europa met zijn normen vereist. CEO Luca De Meo (Dacia is eigendom van Renault) liet dat in zijn recente persbabbel trouwens tussen de regels lezen: “Dacia wordt volwassen.” Of hoe het merk zich in vergelijking met Renault zal verhouden als Skoda ten opzichte van Volkswagen in de VW-groep. Oké, Skoda is vandaag een volwassen merk. Maar het is ook en vooral een merk dat véél duurder is dan tien jaar geleden.

Ook grote auto’s worden almaar duurder

Neem nu Mercedes. De vernieuwde E-klasse is te krijgen vanaf 47.916 euro. Maar de goedkoopste C-klasse, het model ‘onder’ de E, moet al 50.699 euro kosten. Hoe dat komt? De E-klasse heeft in zijn instapversie nog een ‘gewone’ benzinemotor, de C-klasse is alleen te krijgen als plug-inhybride, om te voldoen aan de Europese CO2-norm. En als de normen in 2025 alweer verstrengen, zijn er misschien helemaal geen auto’s met ‘gewone’ verbrandingsmotoren meer te krijgen.

De elektrische auto is nog altijd voor de happy few. Een Jaguar iPace of Audi eTron dan wel Mercedes EQC? Reken op 75.000 à 80.000 euro

De elektrische auto is geen democraat

Als je elektrisch gaat rijden, is er helemaal geen issue meer met de uitlaatgassen. Klopt. Alleen is de elektrische auto nog altijd voor de happy few. Een Jaguar iPace of Audi eTron dan wel Mercedes EQC? Reken op 75.000 à 80.000 euro. Proportioneel zijn ook kleine elektrische auto’s peperduur. Ter illustratie: de huidige Fiat 500 staat in zijn hybride variant in de catalogus vanaf 13.990 euro. Valt nog mee. Maar de volgende generatie van de Fiat 500 komt in een elektrische versie met een vanafprijs van 37.900 euro. Wie wil dat betalen voor een piepkleine wagen?

Oké, je kan zeggen dat de elektrische auto op termijn betaalbaar wordt, als meer mensen elektrisch gaan rijden. Alleen is dat een proces dat nog jaren zal duren. Om te beginnen is de elektrische technologie nog niet rijp voor iedere mobiliteitsbehoefte. Bovendien investeren de automerken vandaag miljarden in nieuwe elektrische modellen: investeringen die nog jarenlang zullen worden verrekend in het prijskaartje van die auto’s.

Ook nieuwe Euro-norm jaagt prijzen omhoog

De Euro-norm bekijkt niet alleen CO 2 maar alle gassen die een wagen uitstoot. Vanaf januari volgend jaar gaat de nieuwe (volwaardige) Euro 6d-norm in voor alle auto’s. Dat legt de lat alweer een stuk hoger. Zo hoog dat steeds meer auto’s lucht zullen uitstoten die zuiverder is dan de omgeving waar ze door rijden! Vooral in steden. Dat is prima voor het milieu, dramatisch voor de portefeuille van de consument. Om die nieuwe Euro 6d-norm te halen zit een auto volgestouwd met allerlei filters. Heel wat Euro 6d-auto’s werken straks bijvoorbeeld met twee katalysatoren in plaats van één. Zo wordt de uitlaatlijn alleen al even duur als een goedkope auto tien jaar geleden.

Ieder nieuw model dat op de markt komt moet verplicht een systeem hebben dat de hulpdiensten automatisch opbelt bij een ongeval

Idem dito voor de nieuwe veiligheidsnormen

Europa hanteert de strengste veiligheidsvoorzieningen ter wereld. Inmiddels moet ieder nieuw model dat op de markt komt verplicht een systeem hebben dat de hulpdiensten automatisch opbelt bij een ongeval. Bovenop andere systemen die evolueren van optie naar verplichting, of dat al zijn, zoals airbags, camera’s, noodremhulp, gordelspanners, stabiliteitscontrole, bandendrukcontrole, rijstrookassistentie... Ieder snufje dikt de prijs van een auto aan met honderd(en) euro('s). Ook als het om een ‘kleine’ auto gaat.

Moraal van het verhaal?

Als je van plan bent om nog een kleine, goedkope auto in huis te halen, wacht daar niet te lang mee. Het stadsautootje sterft immers uit.

