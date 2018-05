"Grote gebreken" bij Tesla Model 3: te lange remafstand, te harde vering en gierende wind op de snelweg Actieradius van de auto is wel in orde, aldus testredacteuren Bard van de Weijer

23 mei 2018

10u58

Bron: de Volkskrant 0 Consument De problemen blijven zich opstapelen voor Tesla's nieuwe, "meer betaalbare" Model 3. Consumer Reports, een invloedrijke Amerikaanse consumentenorganisatie, heeft "grote gebreken" ontdekt tijdens tests met de elektrische auto.

"De remafstand van 46 meter bij honderd kilometer per uur bleek veel slechter dan die van elke andere hedendaagse auto die we hebben getest", noteerde de organisatie. De Model 3 deed er zelfs twee meter meer over om tot stilstand te komen dan een F-150, een enorme pick-up truck van Ford.

De lange remafstand en de weerbarstige bediening met het aanraakscherm (bijna elk onderdeel in de auto moet via dit kleurenscherm worden aangestuurd) hebben ertoe geleid dat de Model 3 niet door Consumer Reports wordt aanbevolen.

'De auto biedt meer dan genoeg plezierige zaken, maar bij een noodstop gaat het mis' Rapport Consumer Reports

